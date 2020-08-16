 Утримати Білорусь будь-якою ціною. Чи введе Росія війська? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Утримати Білорусь будь-якою ціною. Чи введе Росія війська?

Кремль запевнив Олександра Лукашенка, що "в разі необхідності" Росія готова надати допомогу Білорусі. Володимир Путін готовий відправити війська? DW зібрала думки експертів.

Протестувальники в Мінську, 16 серпня

Протестувальники в Мінську, 16 серпня

Чи стане Росія відправляти в сусідню Білорусь війська для порятунку режиму Олександра Лукашенка? Таке запитання ставить багато спостерігачів, що стежать за тим, як в Білорусі вже другий тиждень поспіль тривають протести незгодних з офіційними результатами президентських виборів, що відбулися 9 серпня. ЦВК Білорусі оголосила чинного главу держави Олександра Лукашенка переможцем, але сотні тисяч людей під час масових щоденних демонстрацій не припиняють вимагати відходу Лукашенка - і перевиборів.

Читайте також: Володимир Рафєєнко: Білорусь - Страшний cуд з відстрочкою вироку

За останні кілька днів президенти Росії та Білорусі двічі говорили по телефону. На сайті російського президента сказано, що Москва готова посприяти Мінську. Лукашенко, своєю чергою, дав зрозуміти, що може запросити в Кремлі, в тому числі, і військову допомогу. Чи означає це, що Росія введе війська в Білорусь?

Введення російських військ до Білорусі неможливе?

Підозри підігріваються повідомленнями свідків, які на вихідних зафіксували рух російськими дорогами колони вантажівок УАЗ і КАМАЗ без розпізнавальних знаків в напрямку Білорусі, що ймовірно належать Росгвардії.

"Вперше їх зустріли під Петербургом, потім біля Москви і ввечері під Смоленськом. Це найближча точка до Білорусі, 80 кілометрів до кордону, - розповів DW Руслан Левієв, засновник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team. - За технікою ми бачимо, що це такі ж самі вантажівки, які ми бачили на протестних акціях у Москві й Петербурзі. Це не автозаки, а вантажівки для перевезення особового складу". Однак жодних підтверджень, що колона перетнула російсько-білоруський кордон, досі не надходило.

Читайте також: Саміт ЄС щодо Білорусі: тиск на Лукашенка посилюється

У Росії можливість введення збройних сил в сусідню країну представники влади виключають. Введення військ у Білорусь неможливе, заявив в інтерв'ю російському журналісту Андрію Караулову член Ради Федерації Франц Клінцевич: "Таким чином питання не розглядається". За словами Клінцевича, "катастрофічні помилки доведеться виправляти керівництву Білорусі".

"Кремль зробив ставку на те, що Лукашенко втримається"

У Кремлі склалося досить чітке бачення ситуації, і воно не передбачає використання силового ресурсу, сказала в інтерв'ю DW російська політологиня Тетяна Становая, глава аналітичної компанії R.Politik. Reality of Russian Politics. "Росія зробила ставку на те, що: а) Лукашенко втримається, і б) він повинен знайти спосіб заспокоїти ситуацію", - додала Становая. Москва, за її словами, "мріяла б зберегти його при владі, але мати справу з максимально ослабленим лідером", що дозволило б нарешті змусити Лукашенка дати хід проєкту інтеграції двох країн.

У Кремлі зробили ставку на те, що Лукашенко втримається, вважають експерти

У Кремлі зробили ставку на те, що Лукашенко втримається, вважають експерти

Кремль бачить два сценарії використання силових ресурсів в Білорусі - не армії, підкреслює Становая, а "обмеженої силової групи", наприклад, сил Росгвардії або МВС. У Москві існують різні думки про те, яким мало би бути втручання Росії, але "загальна для Кремля думка, що Білорусь треба будь-якою ціною втримати", каже експертка.

Читайте також: Коментар: Білорусь - зараз або ніколи!

Перший сценарій силового втручання - це можливі штурми урядових будівель або інше застосування сили з боку протестувальників. У Кремлі, за словами Станової, протестний рух розглядають як багатоскладовий: там вважають, що є протестувальники з білоруських заводів, які сприймаються як проросійська і "легітимна" частина протесту, а є - прозахідна, нелегітимна. Росія, на думку політолога, готова використовувати силу для захисту тільки тих, кого вона вважає легітимною частиною протесту: "Це може бути головною помилкою російської влади - вони можуть піти рятувати тих, кого немає".

Введення військ до Білорусі - крайній захід

Другий сценарій передбачає використання силового ресурсу для захисту режиму самого Лукашенка. За її словами, введення навіть "обмеженої силової групи" означатиме "кінець режиму Лукашенка", адже Росія тоді фактично повинна буде взяти на себе контроль над ситуацією, визнавши нездатність нинішнього білоруського режиму впоратися з кризою самостійно. "Обидва сценарії видаються дуже малоймовірними", - підсумувала Тетяна Становая.

Мало хто з експертів вірить, що Росія введе війська в Білорусь

Мало хто з експертів вірить, що Росія введе війська в Білорусь

Поки що російська влада прагне надати консультаційну допомогу Лукашенку і відправити до Мінська своїх цивільних "фахівців", щоб допомогти врегулювати кризу мирним шляхом, але Лукашенко відмовляється, каже Становая. У Кремлі хотіли б уникнути силового втручання, впевнена політологиня.

Використання армії допускають у Кремлі тільки в найбільш крайньому разі: "Поки що йдеться про політтехнології". Якщо Росія зважиться на використання силового ресурсу, то це буде спробою "врятувати хворого з того світу" і означатиме, що "всі більш-менш адекватні інші варіанти" не спрацювали, робить висновок Тетяна Становая. Проте Росія мобілізує силові ресурси на випадок виходу ситуації в Білорусі з-під контролю, впевнена політологиня.

"Це дуже небезпечна гра для Росії"

Юридичною підставою для можливого введення військ може стати стаття Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), згідно з якою в разі зовнішньої агресії члену об'єднання може бути надана військова допомога. "Вперше в історії ОДКБ може бути використана стаття четверта. Зовнішня агресія щодо одного з членів ОДКБ є агресією проти всього договору, проти всіх країн. Але я впевнений, що жодна країна, крім Росії, не погодиться на військове втручання в Білорусь", - заявив DW політолог, автор Московського центру Карнегі Аркадій Дубнов. Окрім Росії та Білорусі, до ОДКБ входять також Казахстан, Вірменія, Киргизстан та Таджикистан.

Подібний сценарій можливий, але надзвичайно небезпечний для Росії, згоден з ним і керівник Центру розвитку регіональної політики Ілля Гращенков: "Це дуже небезпечна гра. Небезпечна для Росії. Це не Донбас, це не Крим. Мало хто (в Білорусі. - Ред.) чекає БТР з російським прапором на борту".

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі

    Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Вимога протестувальників - відставка Лукашенка

    Учасники опозиційного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської про відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. "26 років жахіття мають завершитися, це не повинно тривати", - заявила на мітингу Марія Колеснікова, представниця об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Припинити свавілля силовиків

    Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.

  • Мітинг прихильників Лукашенка на площі Незалежності в Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Антимайдан" Лукашенка

    У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.

  • Олександр Лукашенко виступає перед прихильниками у Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Наказ" провести нові вибори

    Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно

    Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.

  • Протести у Гомелі, 16 серпня 2020 року

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Протести не лише у Мінську

    Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших.

    Автор: Максим Сидоржевський


Також за темою

Belarus Wahl 2020 | Baranovichi

Лукашенко доручив силовикам не допустити в Білорусі акції протесту 16.08.2020

Крім того, президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників з Вітебська до Гродно.

Belarus Pro-Lukaschenka Demo in Misk

Лукашенко відкидає нові вибори і лякає чорношкірими солдатами НАТО 16.08.2020

Президент Білорусі Олександр Лукашенко категорично відкинув можливість проведення нових президентських виборів у країні. Він також заявляє про загрозу приходу солдатів НАТО.

Belarus Pro-Lukaschenka Demo in Misk

Лукашенко назвав умову проведення нових виборів у Білорусі 17.08.2020

Нові вибори у Білорусі відбудуться після ухвалення нової Конституції, заявив Олександр Лукашенко.

Реклама

Докладно

Протестувальники в Мінську, 16 серпня

Утримати Білорусь будь-якою ціною. Чи введе Росія війська?

У Кремлі запевнили, что РФ "в разі необхідності" готова надати допомогу Білорусі. Яку? DW зібрала думки експертів.  

Сири з молока власних кіз ветеран-переселенець продає вже по всій країні (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Агротуризм біля лінії фронту (відео)

Ветеран АТО Сергій Свириденко з нуля заснував екоферму неподалік Костянтинівки. Репортаж DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  