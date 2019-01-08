 Усі члени Синоду Вселенського патріархату підписали томос для ПЦУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2019

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Новини

Усі члени Синоду Вселенського патріархату підписали томос для ПЦУ

Члени Синоду Вселенського патріархату підписали томос про автокефалію Православної церкви України, повідомив речник УПЦ Київського патріархату Євстратій Зоря.

Вселенський патріарх підписав томос для ПЦУ 5 січня

Вселенський патріарх підписав томос для ПЦУ 5 січня

Усі члени Синоду Вселенського патріархату, що проходить на Фанарі в Стамбулі у середу, 9 січня, підписали томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомив прес-секретар УПЦ Київського патріархату Євстратій Зоря. "Підписи членів Синоду Вселенського патріархату на публічній копії для України - поставлено", - повідомив він на своїй сторінці у Facebook. Він також оприлюднив фото членів Синоду із підписаним документом.

За словами Євстратія Зорі, томос вступив у дію саме з 6 січня, що було засвідчене не лише підписом Вселенського патріарха Варфоломія, але і літургійним співслужінням з митрополитом Епіфанієм як предстоятелем ПЦУ, а не як з рядовим ієрархом.

Інформацію про підписання томоса агентству Укрінформ" підтвердили також у прес-службі Вселенського патріархату.

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У Стамбулі відбулась церемонія вручення томоса про надання автокефалії Православній церкві України. 7 січня документ буде виставлений у соборі Святої Софії у Києві. (06.01.2019)

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Нагадаємо, 5 січня Вселенський патріарх підписав томос про надання автокефалії ПЦУ. 6 січня його було передано предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію, а 7 січня виставлено у Соборі Софії у Києві. Після цього томос  повернули в Стамбул для підпису всіма членами Синоду Вселенського патріархату, який традиційно збирається 9 числа кожного місяця.

Згідно з документом, кафедра ПЦУ перебуватиме в Києві. ПЦУ не може призначати єпископів і засновувати парафії за межами України, її юрисдикція поширюється на територію України.

Автокефальна церква України визнає главою Вселенський патріархат. ПЦУ отримує всі привілеї та суверенні права автокефальної церкви. Питання внутрішнього церковного управління розглядають і вирішують виключно митрополит Київський і всієї України та Священний Синод, ідеться в документі.

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