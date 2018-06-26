Уряд Італії: Cудно Lifeline з мігрантами прийме Мальта

Рятувальне судно Lifeline німецької благодійної організації Mission Lifeline, на якому перебувають 234 мігранти, врятовані в Середземному морі, прийме Мальта. Про це у вівторок, 26 червня, повідомив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте після телефонної розмови із своїм мальтійським колегою Джозефом Мускатом. "Корабель благодійної організації пришвартується на Мальті", - сказав він, цитує агентство dpa. На Мальті поки не прокоментували інформацію прем'єра Італії.

Італія може прийняти деяких з врятованих мігрантів з Lifeline, заявив Конте, який сподівається, що те саме зроблять й інші європейські країни. Раніше уряд Мальти заявив, що розгляне питання заходу корабля в свій порт лише за умови, що мігранти будуть розподілені також і між іншими державами ЄС. В уряді Франції повідомили, що готові відправити команду свого відомства з питань міграції для перевірки прохань про притулок.

Раніше Мальта, Іспанія та Італія відмовилися відкрити свої порти для корабля, який дрейфує в Середземному морі з 21 червня. Мігрантам, які перебувають на судні, надається медична допомога, однак багато з них перебувають у виснаженому стані та зі слідами тортур після багатомісячного перебування у таборах у Лівії, повідомили в Mission Lifeline.

Раніше цього місяця аналогічна ситуація мала місце з судном Aquarius з понад 600 мігрантами. Зрештою, корабель прийняла Іспанія. Близько половини мігрантів з судна вирішили просити притулок у Франції.

За даними ООН, за перші п'ять місяців 2018 року до Європи Середземним морем прибули загалом 35,5 тисяч мігрантів, з яких третина - до Іспанії. При цьому щонайменше 792 особи загинули під час спроби дістатися берегів Європи. В управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців зазначили, що лише 12-13 червня близько 220 людей потонули неподалік від берегів Лівії.