 Уряд Італії: Cудно Lifeline з мігрантами прийме Мальта | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2018

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Новини

Уряд Італії: Cудно Lifeline з мігрантами прийме Мальта

Корабель Lifeline з понад двома сотнями мігрантів, які вже шостий день дрейфує в Середземному морі, може увійти в порт на Мальті, повідомив італійський прем'єр.

Судно Lifeline з мігрантами прийме Мальта, заявив прем'єр Італії

Судно Lifeline з мігрантами прийме Мальта, заявив прем'єр Італії

Рятувальне судно Lifeline німецької благодійної організації Mission Lifeline, на якому перебувають 234 мігранти, врятовані в Середземному морі, прийме Мальта. Про це у вівторок, 26 червня, повідомив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте після телефонної розмови із своїм мальтійським колегою Джозефом Мускатом. "Корабель благодійної організації пришвартується на Мальті", - сказав він, цитує агентство dpa. На Мальті поки не прокоментували інформацію прем'єра Італії.

Італія може прийняти деяких з врятованих мігрантів з Lifeline, заявив Конте, який сподівається, що те саме зроблять й інші європейські країни. Раніше уряд Мальти заявив, що розгляне питання заходу корабля в свій порт лише за умови, що мігранти будуть розподілені також і між іншими державами ЄС. В уряді Франції повідомили, що готові відправити команду свого відомства з питань міграції для перевірки прохань про притулок.

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Мальта та Італія відмовилися відкривати свої порти для корабля Lifeline з 234 біженцями на борту. Іспанія також вже кілька днів не відповідає на запит з проханням відкрити свій порт для судна. (25.06.2018)

В іспанському уряд заявили, що країна не може перетворюватися на рятувальну організацію на морі для всієї Європи. (25.06.2018)

Раніше Мальта, Іспанія та Італія відмовилися відкрити свої порти для корабля, який дрейфує в Середземному морі з 21 червня. Мігрантам, які перебувають на судні, надається медична допомога, однак багато з них перебувають у виснаженому стані та зі слідами тортур після багатомісячного перебування у таборах у Лівії, повідомили в Mission Lifeline.

Раніше цього місяця аналогічна ситуація мала місце з судном Aquarius з понад 600 мігрантами. Зрештою, корабель прийняла Іспанія. Близько половини мігрантів з судна вирішили просити притулок у Франції.

За даними ООН, за перші п'ять місяців 2018 року до Європи Середземним морем прибули загалом 35,5 тисяч мігрантів, з яких третина - до Іспанії. При цьому щонайменше 792 особи загинули під час спроби дістатися берегів Європи. В управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців зазначили, що лише 12-13 червня близько 220 людей потонули неподалік від берегів Лівії.

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