 Уряд Іспанії вирішив перепоховати останки диктатора Франсіско Франко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2018

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Новини

Уряд Іспанії вирішив перепоховати останки диктатора Франсіско Франко

В Іспанії уряд ухвалив декрет, що передбачає перепоховання останків диктатора Франсіско Франко. Його поховано в Долині полеглих неподалік Мадрида. Його родина виступає проти цього.

Долина полеглих поблизу Мадрида

Долина полеглих поблизу Мадрида

Кабінет міністрів Іспанії у п'ятницю, 24 серпня, схвалив декрет, який дозволить перепоховати останки диктатора Франсіско Франко з мавзолею в Долині полеглих поблизу Мадрида. Про це заявила віце-прем'єрка Іспанії Кармен Кальво. За її словами, це місце планують перетворити на меморіал примирення.

Прем'єр-міністр Іспанії соціаліст Педро Санчес оголосив про намір перенести останки диктатора одразу після свого призначення на посаду в червні. "Як усталена і європейська демократія, Іспанія не може дозволити собі символи, які розділяють іспанців", - заявив Педро Санчес після свого приходу до влади. Мавзолей для диктатора був би немислимим в інших європейських країнах, які мали досвід диктатури, наприклад, Німеччині чи Італії, додав він.

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Декрет має ще затвердити парламент. Там соціалісти можуть розраховувати на підтримку лівопопулістської партії "Подемос", баскських націоналістів та прихильників незалежності Каталонії, передає агенція AFP. Цього має вистачити для ухвалення документа.

Останки Франко планується передати його родині для перепоховання у сімейній могилі. Проте нащадки Франко виступають категорично проти перепоховання.

Франсіско Франко прийшов до влади у 1939 році за підсумками громадянської війни в Іспанії. За його наказом жертвам війни було споруджено базиліку в Долині полеглих, де поховали і його після смерті в 1975 році. Там само похований і Хосе Антоніо Прімо де Рівера, який у 1933 році заснував в Іспанії фашистську партію "Іспанська фаланга". Попри те, що Франко утворив ультраконсервативну диктатуру, він надавав Гітлеру дуже обмежену підтримку в часи Другої світової війни.

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