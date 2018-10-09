Уряд ФРН хоче включити Україну, Білорусь і Молдову до списку "безпечних країн"

Уряд Німеччини планує включити в список безпечних країн походження мігрантів ще 14 держав. Про це у п'ятницю, 19 жовтня, повідомляє агенція dpa з посиланням на відповідь МВС Німеччини на запит депутатки Бундестагу від Вільної демократичної партії (ВДП) Лінди Тойтеберґ (Linda Teuteberg). Мігрантів з так званих безпечних країн походження легше депортувати з Німеччини в разі відмови в наданні притулку, а їхні клопотання про притулок розглядають в прискореному порядку.

У липні уряд Німеччини вніс до переліку безпечних країн походження Туніс, Алжир, Марокко і Грузію. Тепер до списку хочуть додати Україну, Білорусь, Молдову, Кубу, Колумбію, В'єтнам, Танзанію, Пакистан, Індію, Кенію, Бенін, Гвінею-Бісау, Центральноафриканську Республіку й Чад.

Частка позитивних рішень щодо надання статусу біженця громадянам цих країн становила в поточному році менше п'яти відсотків. Згідно з коаліційною угодою, якщо частка менше п'яти відсотків зберігається протягом кількох років, то такі країни повинні поповнювати список безпечних країн походження.

Водночас у МВС Німеччини підкреслили, що ухвалення рішення урядом залежить від приписів Євросоюзу і вимог Федерального конституційного суду Німеччини. Уряд спочатку має провести детальний аналіз ситуації в цих державах і підтвердити, що там відсутня загроза тортур, жорстокого поводження або збройного конфлікту. Коли такий аналіз може бути завершено, поки важко сказати, зазначили в міністерстві.

Рішення уряду про внесення до переліку безпечних країн походження Туніс, Алжир, Марокко і Грузію також ще не набуло чинності. Воно ще не пройшло схвалення парламенту: партії урядової коаліції не впевнені в його підтримці у верхній палаті - Бундесраті. Попередня спроба внести до списку безпечних країн походження держави Магрибу провалилася через опір у Бундесраті замель, в яких при владі Зелені.