 Уряд ФРН схвалив законопроект про визнання третьої статі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2018

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Новини

Уряд ФРН схвалив законопроект про визнання третьої статі

Незабаром у ФРН можуть дозволити офіційно фіксувати третю стать. Відповідний законопроект схвалив уряд Німеччини.

Третя стать

Органи реєстрації актів цивільного стану Німеччини невдовзі зможуть офіційно фіксувати третю стать у свідоцтвах про народження. У середу, 15 серпня, уряд ФРН cхвалив відповідний законопроект, про що повідомили в міністерстві юстиції Німеччини.

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Про етичну необхідність визначення третьої статі у Німеччині говорили ще кілька років тому. Оглядач DW Крістоф Штрак критикую затримку прийняття відповідного рішення. (10.11.2017)

17 травня - Міжнародний день боротьби з гомофобією. Представники сексуальних меншин у Німеччині намагаються протистояти гомофобії разом з поліцією та прокуратурою. (17.05.2018)

Головним нововведенням cхваленого урядом законопроекту стане поява графи "інша" щодо статі, яку зможуть обрати собі інтерсексуали - люди, які не відносять себе ані до чоловічої, ані до жіночої статей. Графа "інша" вживатиметься разом з чинними досі графами "чоловіча стать" та "жіноча стать". Дотепер єдиною можливістю для людей, що не визначилися зі статтю, було не вказувати стать взагалі, нагадує інформагенція epd. Ця можливість збережеться і у майбутньому. Крім того, згідно з законопроектом, громадяни зможуть змінювати за бажанням вказану раніше стать, а також своє ім'я.

Нововведення схвально прокоментувала міністерка юстиції Німеччини Катаріна Барлі (Katarina Barley). "Жодну людину не можна дискримінувати за її статеву ідентичність", - наголосила Барлі, цитує інформагенція AFP.

Раніше на запровадженні цього пункту наполягав Федеральний конституційний суд ФРН. Ще 10 жовтня 2017 судді Федерального конституційного суду визнали чинні дотепер норми щодо визначення статі порушенням закріпленої на законодавчому рівні заборони дискримінації.

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Визнання "третьої статі" в Німеччині - перший крок у боротьбі за права інтерсексуалів (10.11.2017)

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