Уряд ФРН схвалив експорт німецьких озброєнь на мільярд євро країнам-учасницям конфлікту в Ємені

З початку 2019 року уряд Німеччини схвалив постачання продукції зі сфери озброєнь на суму понад один мільярд євро арабським країнам, що входять до альянсу під керівництвом Саудівської Аравії, залученого у збройне протистояння в Ємені. Такі дані містить оприлюднена в неділю, 16 червня, відповідь міністерства економіки ФРН на запит депутата Бундестагу Оміда Нуріпура (Omid Nouripour), котрий представляє Зелених. Відповідь відомства має в своєму розпорядженні агенція новин dpa.

Попри закріплені в коаліційній угоді між консервативним блоком ХДС/ХСС і Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) експортні обмеження в зони конфліктів, тільки з 1 січня по 5 червня поточного року було затверджено 13 експортних поставок на суму 801,8 мільйона євро Єгипту. Крім того, уряд у Берліні дозволив німецьким зброярам 43 експортних поставки в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) на суму в 206, 1 мільйона євро.

Німецькі урядовці також схвалили дві експортні угоди з Саудівською Аравією, хоча з листопада 2018 року стосовно цієї країни фактично діє цілковита заборона на експорт зброї. В даному разі йдеться про постачання спеціальних позашляховиків на 831 тисячу євро, повідомив представник міністерства економіки Німеччини Ульріх Нусбаум (Ulrich Nußbaum).

Загалом було схвалено 122 поставки товарів оборонного призначення на загальну суму в 1,1 мільярда євро. Крім Саудівської Аравії, Єгипту та ОАЕ, уряд ФРН дозволив продаж продукції військового призначення Кувейту, Бахрейну, Йорданії та Судану.

2015 року Саудівська Аравія сформувала коаліцію, мета якої - підтримка уряду Ємену в боротьбі проти заколотників-шиїтів, яких підтримує Іран. Тривале збройне протистояння спричинило найбільшу гуманітарну кризу в найбіднішій країні на Аравійському півострові.

Раніше соціал-демократи наполягали на припиненні експорту озброєнь у країни, залучені у війну. Партнери по правлячій коаліції в Німеччині погодилися. Було зазначено, що поставки зброї в країни, що "безпосередньо" беруть участь у бойових діях, заборонялися, але на вже схвалені угоди ці заборони не поширювалися.

У листопаді 2018 року після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі уряд ФРН запровадив цілковиту заборона на експорт озброєнь у Саудівську Аравію, що викликало різку критику з боку уряду цієї країни.