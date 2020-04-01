 Уряд ФРН: Рецесія через COVID-19 може бути глибшою за кризу 2009 року | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.04.2020

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Економіка

Уряд ФРН: Рецесія через COVID-19 може бути глибшою за кризу 2009 року

Зменшення ВВП Німеччини у 2020 році може бути більшим, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років, заявив міністр економіки країни Петер Альтмаєр.

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У німецькому уряді очікують на глибокий економічний спад у зв'язку з пандемією коронавірусу SARS-Cov-2. Як заявив у четвер, 2 квітня, міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier), зменшення ВВП країни у 2020 році може бути більшим, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років. У 2009 році ВВП Німеччини обвалився на 5,7 відсотка.

"Це означає, що ми після десяти гарних років зростання економіки у цьому році знову переживатимемо рецесію", - зауважив Альтмаєр, якого цитує агенція Reuters. За словами міністра, у січні-лютому економіка ФРН все ще демонструвала зростання. Але у березні "криза вперше стала помітною", додав він.

Альтмаєр припустив, що свого "дна" економічна криза досягне у травні. "Ми виходимо з того, що в окремі місяці першого півріччя економічний спад може становити понад вісім відсотків", - сказав міністр. Він також висловив сподівання, що у другому півріччі кон'юнктура на ринку покращиться і країна зможе повернутися до позитивної динаміки економічного зростання.

При цьому Альтмаєр не назвав жодних цифр, на скільки може знизитися німецька економіка за підсумками 2020 року. "Було б безвідповідально у цей момент називати контенту цифру", - сказав німецький міністр.

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За підрахунками німецьких економістів, ВВП ФРН може цього року знизитися від 2,8 до 5,4 відсотка.

Нагадаємо, 25 березня німецький Бундестаг ухвалив низку пакетів заходів для підтримки підприємств та громадян в період пандемії коронавірусу на загальну суму понад 750 мільярдів євро. Зокрема, для допомоги дрібному бізнесу та громадянам буде виділено 156 мільярдів євро, які передбачають, серед іншого, скорочення податкових надходжень на 33,5 мільярда євро через викликану пандемією кризу в економіці.

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