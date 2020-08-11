 Уряд ФРН призначив нового координатора зі співпраці з Україною і РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2020

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Уряд ФРН призначив нового координатора зі співпраці з Україною і РФ

Новим координатором уряду Німеччини зі співпраці з Росією, Центральною Азією та країнами "Східного партнерства", до яких входить Україна, став соціал-демократ Йоганн Заатгофф.

У ФРН призначили нового координатора з питань України та РФ

У ФРН призначили нового координатора з питань України та РФ

Уряд Федеративної Республіки Німеччина призначив нового координатора з питань міжсуспільної співпраці з Росією, Центральною Азією та країнами "Східного партнерства".

Як повідомило у середу, 26 серпня, міністерство закордонних справ ФРН на своєму порталі, новим координатором став депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН)  Йоганн Заатгофф (Johann Saathoff), який замінив на цій посаді Дірка Візе (Dirk Wiese). Як відомо, ініціатива ЄС "Східне партнерство" поширюється на Україну, Грузію, Молдову, Азербайджан, Білорусь і Вірменію.

Коментуючи своє призначення, Заатгоф заявив, що бачить великий потенціал у співробітництві з цими 12 країнами, зокрема у сферах економічної та енергетичної політики.

"Я дуже радий моєму призначенню координатором щодо Росії, Центральної Азії та країн 
"Східного партнерства". Розвиток відносин з цими 12 державами дуже важливий для Німеччини, адже це наші найближчі сусіди. Зараз ми дуже чітко бачимо, що там є великі виклики, і незабаром можуть з'явитися нові", - заявив Заатгофф з нагоди свого призначення.

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"Німеччина обіймає чіткі позиції у своїй зовнішній політиці та відстоює захист демократії та прав людини. Зв'язки між людьми, а також співпраця між громадянськими суспільствами формують довіру та будують мости навіть там, де політичні умови є складними. Особливо це стосується російсько-німецьких відносин", - додав новий координатор.

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