Уряд ФРН призначив нового координатора зі співпраці з Україною і РФ

Уряд Федеративної Республіки Німеччина призначив нового координатора з питань міжсуспільної співпраці з Росією, Центральною Азією та країнами "Східного партнерства".

Як повідомило у середу, 26 серпня, міністерство закордонних справ ФРН на своєму порталі, новим координатором став депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Йоганн Заатгофф (Johann Saathoff), який замінив на цій посаді Дірка Візе (Dirk Wiese). Як відомо, ініціатива ЄС "Східне партнерство" поширюється на Україну, Грузію, Молдову, Азербайджан, Білорусь і Вірменію.

Коментуючи своє призначення, Заатгоф заявив, що бачить великий потенціал у співробітництві з цими 12 країнами, зокрема у сферах економічної та енергетичної політики.

"Я дуже радий моєму призначенню координатором щодо Росії, Центральної Азії та країн

"Східного партнерства". Розвиток відносин з цими 12 державами дуже важливий для Німеччини, адже це наші найближчі сусіди. Зараз ми дуже чітко бачимо, що там є великі виклики, і незабаром можуть з'явитися нові", - заявив Заатгофф з нагоди свого призначення.

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"Німеччина обіймає чіткі позиції у своїй зовнішній політиці та відстоює захист демократії та прав людини. Зв'язки між людьми, а також співпраця між громадянськими суспільствами формують довіру та будують мости навіть там, де політичні умови є складними. Особливо це стосується російсько-німецьких відносин", - додав новий координатор.