Уряд ФРН подовжив застереження щодо поїздок за кордон

Уряд Німеччини в середу, 29 квітня, подовжив шонайменше до 14 червня застереження щодо туристичних поїздок за кордон через пандемію викликаного коронавірусом захворювання COVID-19.

Термін дії застереження може завершитися перед літніми шкількими канікулами, які мають початися в деяких землях ФРН уже 22 червня. Попереднє застереження було оголошене ще 17 березня, воно було чинним до 3 травня.

За словами міністра закордонних справ ФРН Гайко Мааса (Heiko Maas), перебіг пандемії COVID-19 не дозволяє "радити безтурботні мандрівки". "Навіть якщо в деяких країнах послаблюють карантинні та інші обмеження, треба виходити з того, що минуть тижні, перш ніж ситуація в нас та в інших країнах нормалізується", - вважає міністр.

Водночас він не виключив домовленостей між окремим країнами ЄС щодо уможливлення закордонних поїздок на відпочинок. Тому, за його словами, бажано знайти загальноєвропейське рішення цього питання. "Не виключено також, що через різний характер перебігу пандемії та боротьби з нею в окремих державах буде вироблено диференційований підхід. Але про це ми дізнаємося вже в наступні тижні", - зазначив Маас.

Нагадаємо, що уряд Австрії раніше запропонував відкрити для відпочивальників кордони між деякими країнами ЄС. У цій альпійській країні планують відкрити готелі вже наприкінці травня.