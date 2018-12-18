 Уряд ФРН вимагає від США інформації щодо виведення військ з Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2018

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Новини

Уряд ФРН вимагає від США інформації щодо виведення військ з Афганістану

Берлін з'ясовує у Вашингтона деталі щодо рішення про виведення американських військових з Афганістану. Виведення американських солдатів з Сирії також не було погоджено з ФРН.

Вашингтон не повідомив Берліну про виведення військ з Афганістану та Сирії

Вашингтон не повідомив Берліну про виведення військ з Афганістану та Сирії

Уряд Німеччини дипломатичними каналами з'ясовує у Вашингтона деталі щодо рішення про часткове виведення військ з Афганістану. Про це у п'ятницю, 21 грудня, повідомили речники міністерств оборони та закордонних справ ФРН.

"США мають вагому частку у контингенті в Афганістані. Вони є стрижнем міжнародної підтримки в Афганістані. Це необхідний партнер", - пояснив речник оборонного відомства. За його словами, афганські сили безпеки потребують подальшої підтримки у ситуації, коли тривають їхні зіткнення з талібами.

Крім того, у цей же день речниця уряду Німеччини зазначила, що й ухвалене раніше Вашингтоном рішення про виведення військ з Сирії не було погоджено з ФРН. "Рішення США, про яке уряд Німеччини не був поінформований, взяте до відома... Як союзник та частина міжнародної коаліції у боротьбі проти Ісламської держави ми вважали б доцільними попередні консультації щодо виведення американських військових (з Сирії. - Ред.)", - наголосила представниця уряду в Берліні.

Вона додала, що небезпека з боку "Ісламської держави" (ІД) у Сирії все ще існує. Водночас представник оборонного відомства ФРН зазначив, що рішення США прямо не торкається мандата Бундесверу у Сирії у протидії ІД. Німецькі військові та техніка дислокуються у Йорданії.

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Як повідомили американські медіа, президент США Дональд Трамп має намір вивести з Афганістану істотну частину дислокованих там військ. Зараз там знаходяться близько 14 тисяч американських військових. За даними видання Wall Street Journal, може йтись про виведення понад семи тисяч військовослужбовців. Під час війни в Афганістані, яка триває 17 років, там загинули понад 2400 американських військовослужбовців. Кількість загиблих афганців складає щонайменше 100 тисяч.

Раніше Трамп також схвалив виведення близько двох тисяч американських військових з Сирії. 14 грудня стало відомо, що курдські загони "Демократичних сил Сирії", яких підтримують США, відбили у ІД останнє утримуване ними місто у Сирії. Місто було відбите у ісламістів за підтримки з повітря літаків коаліції під проводом США. 

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