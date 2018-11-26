Уряд Франції розглядає можливість запровадження надзвичайного стану

Французький уряд розглядає можливість запровадити надзвичайний стан для запобігання насильству під час масових акцій протесту проти підвищення цін на пальне та закликає мирних демонстрантів до переговорів. Про це у неділю, 2 грудня, заявив речник уряду Бенжамен Гріво. Напередодні у Парижі виникли масові сутички, поліції довелося застосувати сльозогінний газ, шумові гранати та водяні гармати.

"Ми повинні думати про заходи, які можуть зробити так, щоб ці інциденти знову не повторилися", - сказав Гріво в інтерв'ю радіостанції Europe 1, цитує агентство Reuters. За його словами, президент, прем'єр-міністр та міністр внутрішніх справ країни обговорять всі можливі варіанти дій влади під час зустрічі 2 грудня. Гріво також зазначив, що уряд закликає мирних протестувальників сісти за стіл переговорів.

Протести "жовтих жилетів" у Парижі

Міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер напередодні не виключив можливість запровадження надзвичайного стану. "Ніщо не зупинить мене, я готовий розглянути все", - зазначив він, цитує агенція AFP.

За даними міністерства внутрішніх справ, 1 грудня у протестах "жовтих жилетів" по всій країні взяли участь близько 75 тисяч людей. У Парижі групи демонстрантів, як правило із закритими обличчями, влаштовували сутички з правоохоронцями, підпалювали автомобілі та магазини. Через насильницькі дії було заарештовано щонайменше 287 людей. Травми отримали 110 осіб, у тому числі 17 поліцейських. За день було здійснено близько 190 підпалів, вогнем пошкоджені шість будівель.

Заворушення у Парижі під час протестів "жовтих жилетів"

Президент Еммануель Макрон засудив насильство під час протестів. "Ті, хто відповідає за це насильство, не хочуть змін або вдосконалення, вони хочуть хаосу", - заявив він, перебуваючи на саміті G20 у Буенос-Айресі.