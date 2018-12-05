 Уряд Франції остаточно відмовився від підвищення акцизу на бензин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2018

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Новини

Уряд Франції остаточно відмовився від підвищення акцизу на бензин

Французький уряд пішов на поступки "жовтим жилетам" та повністю відмовився від підвищення акзиців на пальне, заявив прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп.

Під тиском вулиці уряд Франції пішов на поступки

Під тиском вулиці уряд Франції пішов на поступки

Під тиском протестувальників французький уряд вирішив повністю відмовитися від намірів підвищення акцизів на пальне, повідомив ввечері у середу, 5 грудня, прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп. "Уряд готовий до діалогу і демонструє це, оскільки це підвищення податку було виключено з закону про бюджет на 2019 рік", - заявив він під час виступу у французькому парламенті, інформує агенція Reuters.

Напередодні французький уряд відклав на шість місяців підвищення податку на пальне. Втім, протестувальників не задовольнило це рішення і вони заявили про продовження акцій протесту проти зростання цін на бензин.

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Протести через підвищення цін на пальне почались у Франції 17 листопада, коли на вулиці країни вийшли близько 280 тисяч людей. Демонстранти, окрім проведення мітингів, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялись, сягаючи піку у вихідні дні. 24 листопада в них брали участь близько 106 тисяч осіб, 1 грудня - 136 тисяч. За два тижні затримані не менше 800 демонстрантів, десятки людей постраждали.

За останній рік дизельне пальне у Франції подорожчало на 23 відсотки, бензин - на 15 відсотків. Планувалося, що з січня 2019 року акциз зросте. Чиновники пояснювали це тим, що дороге пальне має змусити французів пересісти з автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння на громадський транспорт чи електрокари, що поліпшить екологічну ситуацію. Частина протестувальників також виступає з антипрезидентськими гаслами через незадоволення політикою президента Еммануеля Макрона.

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