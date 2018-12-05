Уряд Франції остаточно відмовився від підвищення акцизу на бензин

Під тиском протестувальників французький уряд вирішив повністю відмовитися від намірів підвищення акцизів на пальне, повідомив ввечері у середу, 5 грудня, прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп. "Уряд готовий до діалогу і демонструє це, оскільки це підвищення податку було виключено з закону про бюджет на 2019 рік", - заявив він під час виступу у французькому парламенті, інформує агенція Reuters.

Напередодні французький уряд відклав на шість місяців підвищення податку на пальне. Втім, протестувальників не задовольнило це рішення і вони заявили про продовження акцій протесту проти зростання цін на бензин.

Протести через підвищення цін на пальне почались у Франції 17 листопада, коли на вулиці країни вийшли близько 280 тисяч людей. Демонстранти, окрім проведення мітингів, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялись, сягаючи піку у вихідні дні. 24 листопада в них брали участь близько 106 тисяч осіб, 1 грудня - 136 тисяч. За два тижні затримані не менше 800 демонстрантів, десятки людей постраждали.

За останній рік дизельне пальне у Франції подорожчало на 23 відсотки, бензин - на 15 відсотків. Планувалося, що з січня 2019 року акциз зросте. Чиновники пояснювали це тим, що дороге пальне має змусити французів пересісти з автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння на громадський транспорт чи електрокари, що поліпшить екологічну ситуацію. Частина протестувальників також виступає з антипрезидентськими гаслами через незадоволення політикою президента Еммануеля Макрона.