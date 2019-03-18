Уряд Франції заборонятиме протести "жовтих жилетів" у центрі Парижа

Французька влада занепокоєна посиленням насильства з боку учасників протестів "жовтих жилетів" та заборонятиме акції на Єлисейських полях у Парижі та в деяких інших районах після того, як на минулих вихідних там мали місце заворушення та акти вандалізму. "З наступної суботи і кожного разу, коли це буде необхідно, ми заборонятимемо демонстрації від імені "жовтих жилетів" в районах, що найбільше постраждали, як тільки дізнаємося, що там будуть присутні екстремісти із намірами вчиняти насильство", - заявив у понеділок, 18 березня, прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп, цитує агенція dpa. Якщо ж такі акції попри заборону розпочнуться, то поліція розганятиме їх, запевнив прем'єр Франції.

Окрім того, через випадки насильства під час останніх протестів у відставку був змушений піти керівник поліції Парижа Мішель Дельпує. Президент Франції Еммануель Макрон на щотижневій зустрічі уряду 20 березня призначить новим шефом поліції Парижа префекта департаменту Жиронда Дідьє Лаллеманта, повідомив Едуар Філіпп.

На минулих вихідних у центрі Парижа стались сутички

Нагадаємо, 16 березня учасники протестів "жовтих жилетів" розгромили у центрі Парижа на Єлисейських полях та прилеглих вулицях магазини відомих марок, зокрема Hugo Boss, Lacoste, Nespresso, та підпалили кілька ресторанів, газетних кіосків і відділення банку. Внаслідок підпалу відділення банку постраждали 11 осіб, які проживали в квартирах над ним. За даними МВС Франції, тільки на акції протесту в Парижі були присутні близько 10 тисяч осіб, по всій країні участь у демонстраціях взяли 32 тисячі людей. Водночас за словами представників "жовтих жилетів" кількість учасників була значно більшою - 231 тисяча.

Протестувальники розбивають вітрину магазину

У Парижі до охорони правопорядку залучили п'ять тисяч поліцейських. Правоохоронці упродовж семи годин намагалися відтіснити протестувальників із застосуванням шумових гранат, сльозогінного газу і водометів. За даними правоохоронців, постраждали 17 поліцейських і 42 протестувальники. Близько 240 демонстрантів були затримані.