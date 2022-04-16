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Уряд України

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Уряд України".

Уряд України - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України - уряд України - складається з прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів та міністрів. Прем'єр-міністрів України призначається на посаду Верховною Радою України з подання президента України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Уряд України не поінформований про рішення Берліна щодо зброї - посол

Уряд України не поінформований про рішення Берліна щодо зброї - посол 16.04.2022

Посол України у ФРН Андрій Мельник нарікає на дефіцит інформації у Києва щодо рішення Берліна розширити військову допомогу.
Українцям роздаватимуть продуктові набори у зонах бойових дій

Українцям роздаватимуть продуктові набори у зонах бойових дій 22.03.2022

Уряд України забезпечить людей у зонах бойових дій безкоштовними продуктовими наборами тривалого зберігання. Зокрема, крупами та консервами.

Україна створює націнформбюро для збору даних про загиблих і полонених

Україна створює націнформбюро для збору даних про загиблих і полонених 18.03.2022

Уряд України створив національне інформаційне бюро для збору даних про загиблих і полонених у війні, яку веде Росія.
Уряд України напрацьовує нову податкову модель на час війни і післявоєнний стан

Уряд України напрацьовує нову податкову модель на час війни і післявоєнний стан 14.03.2022

Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити нову податкову модель на час війни і післявоєнний період. Деталі пообіцяв за день-два.
Уряд України анонсував заходи з підтримки бізнесу на час війни

Уряд України анонсував заходи з підтримки бізнесу на час війни 07.03.2022

Як повідомили в Кабінеті міністрів України, підприємців чекає звільнення від ЄСВ, пільги та мораторій на перевірки.
Блінкен: Росія хоче повалити уряд України

Блінкен: Росія хоче повалити уряд України 25.02.2022

Російський план полягає в тому, щоб наразити Київ на небезпеку, "напасти на столицю України, напасти на інші великі міста", сказав Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу ABC.
Кабмін спростив перетин кордону для українців, які повертаються додому

Кабмін спростив перетин кордону для українців, які повертаються додому 23.02.2022

Українцям, які не мають сертифікату про вакцинацію чи результатів тестування на COVID-19, тепер не треба самоізолюватися після повернення до України.
10 мільйонам українців проіндексують пенсії з березня

10 мільйонам українців проіндексують пенсії з березня 16.02.2022

У березні уряд України проіндексує пенсії та підвищить рівень соціального захисту найбільш вразливих верств населення. Йдеться про суми від 100 до 1100 гривень.
Уряд України затвердив угоду про вільну торгівлю з Туреччиною

Уряд України затвердив угоду про вільну торгівлю з Туреччиною 02.02.2022

Договір про взаємне зниження митних ставок планують підписати в четвер під час візиту в Київ президента Туреччини Ердогана. Україна очікує збільшення обсягу торгівлі на понад третину.
Уряд України поширив тисячу за вакцинацію на підлітків

Уряд України поширив "тисячу за вакцинацію" на підлітків 02.02.2022

Уряд дозволив українським підліткам віком від 14 років з 7 лютого використовувати тисячу гривень за вакцинацію проти COVID-19 на освітні курси, шкільне приладдя, канцелярські вироби, а також на спорт, кіно та подорожі.
В Україні скоротили термін дії сертифікатів про вакцинацію від COVID

В Україні скоротили термін дії сертифікатів про вакцинацію від COVID 19.01.2022

Уряд України скоротив дію сертифікатів про вакцинацію від коронавірусної хвороби з 365 до 270 днів. Це рішення було ухвалено за аналогією з новою практикою Євросоюзу.
Кібератака на урядові сайти: СБУ запевняє, що витоку даних не було

Кібератака на урядові сайти: СБУ запевняє, що витоку даних не було 14.01.2022

Унаслідок хакерської атаки у ніч на 14 січня не працюють вебсторінки Кабміну, низки міністерств, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також сайт "Дії". Утім, витоку даних не сталося, запевняють в СБУ.
Уряд України повернувся до держрегулювання цін на гречку з маслом

Уряд України повернувся до держрегулювання цін на гречку з маслом 12.01.2022

Кабмін на час карантину запровадив державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування. Торговельна надбавка на них не зможе перевищувати 10 відсотків від оптово-відпускної ціни.
Уряд України дозволив не використовувати касові апарати в селах

Уряд України дозволив не використовувати касові апарати в селах 24.12.2021

Українським підприємцям, які здійснюють роздрібну торгівлю у сільській місцевості, уряд дозволив не використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО). Втім, є дві умови.

Опалювальний сезон в Україні: колапсу не буде, але…

Опалювальний сезон в Україні: колапсу не буде, але… 22.12.2021

Від представників державних структур в Україні лунають суперечливі заяви щодо успішного проходження опалювального сезону. Опитані DW експерти не очікують колапсу, але не виключають локальних аварій.
Україна запускає електронну чергу на перетин кордону

Україна запускає електронну чергу на перетин кордону 09.12.2021

Уряд України схвалив запуск експериментального проєкту електронної черги на кордоні. Зокрема, можна буде заздалегідь забронювати час проходження пункту пропуску.
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