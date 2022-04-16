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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Уряд України".
Уряд України - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України - уряд України - складається з прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів та міністрів. Прем'єр-міністрів України призначається на посаду Верховною Радою України з подання президента України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.