Уряд України скасував проведення пробного ЗНО через коронавірус

Кабінет Міністрів України скасував проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Про це в суботу, 13 червня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. "Також було скасовано проведення пробного ЗНО, яке мало відбутися 15 червня", - сказав Степанов на брифінгу в Києві, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Міністр зазначив, що вчора, 12 червня, на засіданні уряду було ухвалено рішення про внесення змін до постанови, що регулює карантин. Пробне ЗНО в Україні мало відбутися 15 і 17 червня, нагадує "Інтерфакс-Україна".

Кінотеатри теж поки не відкриватимуть

Так само з метою запобігання погіршення епідеміологічної ситуації Кабмін вирішив поки не відкривати в країні кінотеатри, повідомив Степанов.

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"Ми обмежили роботу кінотеатрів з метою запобігання погіршення епідеміологічної ситуації. Тобто наші кінотеатри не відчиняються", - заявив міністр. Степанов також зазначив, що перед ухваленням рішення він провів зустріч з представниками великих мереж кінотеатрів, і всі ці питання були з ними узгоджені.

Як повідомлялося, в Україні третій день поспіль фіксується значна кількість нових випадків захворювання COVID-19, а 13 червня зафіксовано новий добовий антирекорд - 753 інфікованих, при цьому 10 осіб з числа раніше хворих померли, ще 409 одужали.

Днем раніше повідомлялося про 683 нові випадки інфікування за добу, 11 червня було 689 нових інфікованих, 10 червня - 525 хворих, а 9 червня - про 394 нові випадки.