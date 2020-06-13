 Уряд України скасував проведення пробного ЗНО через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2020

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Уряд України скасував проведення пробного ЗНО через коронавірус

До постанови, що регулює карантин, внесли пункт про скасування запланованого на 15 червня пробного зовнішнього незалежного оцінювання, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Кабмін скасував пробне ЗНО

Запланованого на 15 і 17 червня пробного ЗНО не буде

Кабінет Міністрів України скасував проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Про це в суботу, 13 червня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. "Також було скасовано проведення пробного ЗНО, яке мало відбутися 15 червня", - сказав Степанов на брифінгу в Києві, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Міністр зазначив, що вчора, 12 червня, на засіданні уряду було ухвалено рішення про внесення змін до постанови, що регулює карантин. Пробне ЗНО в Україні мало відбутися 15 і 17 червня, нагадує "Інтерфакс-Україна".

Кінотеатри теж поки не відкриватимуть

Так само з метою запобігання погіршення епідеміологічної ситуації Кабмін вирішив поки не відкривати в країні кінотеатри, повідомив Степанов.

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"Ми обмежили роботу кінотеатрів з метою запобігання погіршення епідеміологічної ситуації. Тобто наші кінотеатри не відчиняються", - заявив міністр. Степанов також зазначив, що перед ухваленням рішення він провів зустріч з представниками великих мереж кінотеатрів, і всі ці питання були з ними узгоджені.

Як повідомлялося, в Україні третій день поспіль фіксується значна кількість нових випадків захворювання COVID-19, а 13 червня зафіксовано новий добовий антирекорд - 753 інфікованих, при цьому 10 осіб з числа раніше хворих померли, ще 409 одужали.

Днем раніше повідомлялося про 683 нові випадки інфікування за добу, 11 червня було 689 нових інфікованих, 10 червня - 525 хворих, а 9 червня - про 394 нові випадки.

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