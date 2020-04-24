Уряд України призначить глав митниці і податкової за спрощеною процедурою

Кабінет Міністрів України призначить нових керівників Державної податкової служби (ДПС) та Державної митної служби (ДМС) за спрощеною процедурою, а після закінчення карантину проведе конкурсний відбір. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю агенції новин "Інтерфакс-Україна", опублікованому в понеділок, 27 квітня.

"Найближчим часом буде призначено нового голову податкової, пізніше - і митниці. В умовах карантину діє тимчасово спрощена процедура відбору кандидатів на ці посади", - сказав Марченко. На його думку, в поточній ситуації - це оптимальний підхід, оскільки йдеться про відомства з тисячами службовців.

"Після закінчення карантину, як це передбачено законодавством, ми проведемо конкурсний відбір - із залученням експертів і громадськості", - зазначив Марченко.

Розслідування роботи попередніх керівників податкової і митної служб

Міністр фінансів також заявив, що вбачає підстави для розслідування правоохоронцями діяльності звільнених голови Державної митної служби Максима Нефьодова та голови Державної податкової служби Сергія Верланова.

"Є достатні підстави для розслідування їхньої діяльності правоохоронними органами", - сказав очільник мінфіну. Марченко повідомив про скарги з боку бізнесу на затримки з автоматичним відшкодуванням ПДВ та безпідставне блокування податкових накладних, говорячи про роботу ДПС.

Також він розкритикував роботу ДМС. "На митниці зафіксовано порушення під час митного оформлення товарів - це стосується і визначення митної вартості, і недотримання термінів митного оформлення. Досі не запущено систему автоматичних сканерів на пунктах пропуску. Ну і, звісно, контрабанда нікуди не зникла", - зауважив міністр.

Марченко також запевнив, що звільнені керівники служб знали про його позицію, а тому "їхня відставка була лише питанням часу".

ТСК для розслідування даних про зловживання у податковій та на митниці

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив 27 квітня, що уряд підтримує створення парламентом Тимчасової слідчої комісії щодо перевірки інформації про можливі зловживання у податковій та на митниці за останні роки.

"Це і є реальний "аудит держави", який ми готові проводити разом із народними депутатами. Водночас, я закликаю правоохоронні органи прозоро провести розслідування інформації щодо можливих махінацій у митній та податковій сферах. І поставити крапку в цьому питанні", - написав Шмигаль у соцмережі Facebook.

Шмигаль пов'язав звільнення голів митної та податкової служб з поганими показниками надходжень коштів до державного бюджету.

ЄС та США закликають до прозорості

Тим часом у представництві ЄС та в посольстві США в Україні закликали українську владу при призначенні голів ДФС та ДМС дотримуватися чесних та конкурентних процедур. "ЄС і США пильно слідкують за призначеннями у Кабінет Міністрів України високопосадовців у митній та податковій службах. Важливо дотримуватися чесних, конкурентних процедур, що ґрунтуються на заслугах, та не ризикувати довготривалими реформами, що їх підтримують міжнародні партнери", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому 27 квітня посольством США в Україні у соцмережі Twitter.

Як повідомлялося, уряд України 24 квітня звільнив з посади голови ДПС Сергія Верланова. Тимчасовим виконувачем обов'язків голови ДПС було призначено заступника голови ДПС Михайла Титарчука. Крім того, у той же день з посади голови Державної митної служби був звільнений Максим Нефьодов.

Звільнений голова ДПС Верланов назвав рішення уряду політичним та таким, що не базується на оцінці показників ефективності його роботи. Про несподіваність звільнення заявив і Максим Нефьодов.

22 квітня Кабмін затвердив Порядок призначення на посади державної служби на період дії карантину. Згідно з новим порядком для призначення на посаду проводиться лише співбесіда, у тому числі дистанційно в режимі відеоконференції.