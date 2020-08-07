 Уряд України перейде на надзвичайний режим роботи через епідемічну ситуацію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2020

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Новини

Уряд України перейде на надзвичайний режим роботи через епідемічну ситуацію

Після нового антирекорду за кількістю інфікованих коронавірусом в Україні, Кабмін переходить на надзвичайний режим роботи. В суботу уряд проведе позачергове засідання.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

В Україні через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу уряд переходить на надзвичайний режим роботи. Про це у п'ятницю, 7 серпня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні в Україні встановлено черговий антирекорд за кількістю нових захворілих на COVID-19 - 1453 особи. Найбільше нових випадків - у Києві, Одеській, Львівській і Харківській областях. Тому з завтрашнього дня уряд переходить на надзвичайний режим роботи: декілька разів на тиждень будуть проводитись засідання комісії ТЕБ та НС для посилення контролю над епідемічною ситуацією в країні", - заявив він.

8 серпня планується провести позачергове засідання Кабміну України, де розглянуть питання погіршення ситуації з епідемією в різних регіонах країни. Зокрема питання щодо епідемічної ситуації в тимчасово окупованому Криму, де, на думку уряду може відбуватися заниження реальних показників захворюваності на COVID-19.

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Нагадаємо, 7 серпня Державна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила вивести Луцьк і Тернопіль з "червоної" карантинної зони, а також запропонувала Кабміну переглянути критерії визначення епідемічної небезпеки в регіонах.

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