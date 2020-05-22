Уряд України очікує отримати перший транш від МВФ вже 6 червня

Український уряд очікує , що Міжнародний валютний фонд (МВФ) схвалить кредитну програму на 5 мільярдів доларів США для Києва на засіданні ради директорів 5 червня, а перший транш у розмірі 1,9 мільярда доларів буде виділено наступного дня. Про це заявив прем'єр-міністр Україні Денис Шмигаль у п'ятницю, 29 травня, в інтерв'ю агенції новин Reuters.

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"Сьогодні разом з президентом ми проведемо телефонну розмову з пані Крісталіною, главою МВФ (директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва. - Ред.). Засідання ради директорів відбудеться 5 червня, і, ймовірно, 6 червня за українським часом ми розраховуємо отримати транш", - сказав він.

Другий транш у розмірі 1,6 мільярда доларів уряд очікує отримати з вересня, а третій транш у розмірі 1,5 мільярда доларів має надійти в наступному році, сказав Шмигаль.

Також невдовзі після першого траншу МВФ Україна розраховує отримати 600 мільйонів євро від ЄС.

У МВФ поки не прокоментували заяву Шмигаля. В календарі засідання ради директорів МВФ на 5 червня на порядку денному стоять питання щодо Ліберії та Папуа Нової Гвінеї. України на порядку денному немає.

Як повідомила 21 травня пресслужба МВФ, представники уряду України та Міжнародного валютного фонду (МВФ) досягли домовленості на рівні персоналу (Staff Level Agreement) про нову кредитну програму на 5 мільярдів доларів, яка допоможе Україні боротися з наслідками епідемії COVID-19.

Ця програма розрахована на 18 місяців. Вона має на меті підтримку платіжного балансу та бюджету, а також закріпити наявні досягнення та просувати важливі структурні реформи.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, який був вимогою МВФ для надання допомоги. Закон про банківську діяльність, який охрестили "антиколомойським", зокрема має запобігти можливому поверненню "Приватбанку" його колишнім власникам Ігореві Коломойському та Геннадію Боголюбову, які оскаржують у судах націоналізацію цієї фінансової установи.