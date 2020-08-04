Уряд України не дозволяв паломництво тисяч хасидів до Умані - МЗС

Україна не надавала дозвіл п'яти тисячам хасидів здійснити паломництво до Умані для відзначення іудейського свята Рош ха-Шана, повідомили DW в МЗС. Раніше про це заявляв головний рабин України.
Уряд України не давав тисячам хасидів дозволу для проведення традиційного паломництва до Умані для святкування іудейського свята Рош ха-Шана. Про це DW повідомили у міністерстві закордонних справ України.
"За інформацією cекретаріату Кабінету міністрів України, станом на 6 серпня уряд України не ухвалював жодного рішення щодо надання дозволу п'яти тисячам осіб здійснити паломництво до Умані для відзначення Рош-ха-Шана (нового року за іудейським календарем)", - відповіли у міністерстві на запит DW.
У відомстві додали, що МЗС продовжує консультації з причетними українськими центральними органами виконавчої влади та з ізраїльською стороною на предмет мінімізації кількості паломників з огляду на запроваджені карантинні обмеження та складну епідемічну ситуацію в Україні, Ізраїлі та у світі загалом.
Раніше ізраїльські ЗМІ повідомили, що головний рабин України Яків Дов Блайх заявив, що український уряд дозволив принаймні п'яти тисячам осіб відвідати щорічне паломництво в Умані. Ця цифра може бути збільшена до восьми тисяч, але паломники повинні будуть носити маски в людних місцях і утримуватися від зібрань у понад 30 осіб, додав рабин.
Після цього міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало українську владу вжити заходів для того, щоб не допустити масових зібрань людей в Умані, аби не сприяти поширенню коронавірусу. "Наша професійна позиція полягає в тому, що захід не слід дозволяти через зібрання 30 тисяч людей. Єдиний спосіб зупинити це - українські органи влади мають вжити належних заходів", - сказав директор департаменту з міжнародних відносин МОЗ Ізраїлю Ашер Шальмон.
У 2019 році для зустрічі 5780-го іудейського Нового року (Рош ха-Шана) в Умань прибули понад 30 тисяч паломників. Цього року Рош ха-Шана почнеться 18 вересня.