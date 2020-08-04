Уряд України не дозволяв паломництво тисяч хасидів до Умані - МЗС

Уряд України не давав тисячам хасидів дозволу для проведення традиційного паломництва до Умані для святкування іудейського свята Рош ха-Шана. Про це DW повідомили у міністерстві закордонних справ України.

"За інформацією cекретаріату Кабінету міністрів України, станом на 6 серпня уряд України не ухвалював жодного рішення щодо надання дозволу п'яти тисячам осіб здійснити паломництво до Умані для відзначення Рош-ха-Шана (нового року за іудейським календарем)", - відповіли у міністерстві на запит DW.

У відомстві додали, що МЗС продовжує консультації з причетними українськими центральними органами виконавчої влади та з ізраїльською стороною на предмет мінімізації кількості паломників з огляду на запроваджені карантинні обмеження та складну епідемічну ситуацію в Україні, Ізраїлі та у світі загалом.

Рабин повідомив про дозвіл для п'яти тисяч хасидів

Раніше ізраїльські ЗМІ повідомили, що головний рабин України Яків Дов Блайх заявив, що український уряд дозволив принаймні п'яти тисячам осіб відвідати щорічне паломництво в Умані. Ця цифра може бути збільшена до восьми тисяч, але паломники повинні будуть носити маски в людних місцях і утримуватися від зібрань у понад 30 осіб, додав рабин.

Після цього міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало українську владу вжити заходів для того, щоб не допустити масових зібрань людей в Умані, аби не сприяти поширенню коронавірусу. "Наша професійна позиція полягає в тому, що захід не слід дозволяти через зібрання 30 тисяч людей. Єдиний спосіб зупинити це - українські органи влади мають вжити належних заходів", - сказав директор департаменту з міжнародних відносин МОЗ Ізраїлю Ашер Шальмон.

У 2019 році для зустрічі 5780-го іудейського Нового року (Рош ха-Шана) в Умань прибули понад 30 тисяч паломників. Цього року Рош ха-Шана почнеться 18 вересня.