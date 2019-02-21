 Уряд України доручив змінити правила відбору в пісенному конкурсі ″Євробачення″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Уряд України доручив змінити правила відбору в пісенному конкурсі "Євробачення"

До правил національного відбору представника України для участі в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" треба внести зміни, вирішили у Кабміні. Одна з умов - жодних гастролей у Росії.

Гурт Maruv

Кабінет Міністрів України доручив Державному комітету з питань телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо) і "Національній суспільній телерадіокомпанії України" (НСТУ) внести зміни до правил національного відбору представника країни для участі в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення".

З такою ініціативою виступив у середу, 27 лютого, на засіданні уряду віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко. Він наголосив на неприпустимості участі у відборі на конкурс артистів, що "гастролюють на території держави-агресора", тобто Росії.

"Є дві речі (…), які ми маємо зробити. Перше - внести зміни до правил відбору на пісенний конкурс "Євробачення", друге - просити Верховну Раду ухвалити законопроект про особливості проведення гастрольно-концертної діяльності українськими виконавцями на території держави-агресора", - сказав Кириленко, цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна".

Раніше повідомлялося, що гурт Kazka, який посів третє місце в національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення-2019",  відмовився від участі в конкурсі "Євробачення-2019".

Нагадаємо, 23 лютого в українському національному відборі на "Євробачення-2019" перемогла співачка Maruv. Згодом ЗМІ повідомили, що у Maruv заплановано кілька концертів у РФ. НСТУ запропонувала Maruv укласти договір.

Пізніше 25 лютого стало відомо, що НСТУ і співачка Maruv не знайшли спільного рішення та не уклали договір про участь виконавиці в цьому конкурсі.

У вівторок, 26 лютого, гурт Freedom-jazz girls band, що посів друге місце в нацвідборі на конкурс "Євробачення-2019", повідомив, що відмовився від подальшої участі в конкурсі.

Того ж дня членкиня правління НСТУ Олександра Кольцова не виключила, що цього року Україну на "Євробаченні" ніхто не представлятиме.

Четверте і п'яте місця в нацвідборі посіли Brunettes Shoot Blondes та Yuko відповідно.

  • Дебют Олександра Пономарьова в Ризі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2003 рік: Дебют Олександра Пономарьова у Ризі

    Дебют України на Євробаченні відбувся 2003 року в Ризі. Першим українським учасником став Олександр Пономарьов з піснею "Hasta la Vista", який виступав під іменем Olexandr. У фіналі він посів 14 місце, але значно збільшив коло фанатів конкурсу в Україні.

  • 2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі

    Вже друга участь України у "Євробаченні" приносить перемогу! У Стамбулі Руслана підкорила європейських глядачів енергією своїх ”Диких танців” - під час репетиції фіналу не витримала навіть скляна сцена. PR-команда Руслани обрала нестандартну, але дієву стратегію: наприклад, на прес-конференції присутнім пропонували дегустацію горілки й сала та майстер-клас з гри на трембіті.

  • 2005 рік: Ґринджоли у Києві

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2005 рік: "Ґринджоли" у Києві

    2005 року ювілейне 50-те "Євробачення" уперше проходить у Києві. На хвилі ейфорії після Помаранчевої революції віце-прем’єр Микола Томенко наполіг на участі гурту "Ґринджоли". Гімн революції "Разом нас багато" довелося переробити, адже політика суперечить правилам конкурсу. Виступ публіка оцінила не високо - "Ґринджоли" посіли 19 місце.

  • 2006 рік: Тіна Кароль в Афінах

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2006 рік: Тіна Кароль в Афінах

    2006 року "Євробачення" проходило в Афінах після того, як у Києві перемогла учасниця від Греції. Україну на конкурсі представляла Тіна Кароль із піснею "Show Me Your Love". Запальний виступ і шоу з елементами українських танців забезпечили Тіні Кароль 7-ме місце. Щоправда, сама співачка пізніше зазначала, що "Євробачення" принесло їй більше витрат, ніж прибутку.

  • 2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі

    На "Євробаченні" у Гельсінкі виступала Вєрка Сердючка з "Dancing Lasha Tumbai". Пісня, написана суржиком з кількох мов, ексцентричний костюм із зіркою на голові, підкорили європейських глядачів і принесли Україні друге місце. У Росії ж обурювалися тим, що приспів нагадує на слух "Russia, goodbye!" ("Росіє, прощавай!"). За твердженням автора, "Lasha Tumbai" монгольською означає "Збиті вершки".

  • 2008 рік: Ані Лорак у Белграді

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2008 рік: Ані Лорак у Белграді

    Другий рік поспіль Україні вдалося завоювати друге місце у фіналі "Євробачення". На конкурсі у Белграді від України виступала Ані Лорак з піснею "Shady Lady". Стратегія Ані Лорак відрізнялася від Вєрки Сердючки: шоу співачки було спокусливим. Зрештою, перемогу дістав російський учасник Діма Білан.

  • 2009 рік: Світлана Лобода у Москві

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2009 рік: Світлана Лобода у Москві

    Українська виконавиця виступала із піснею "Be My Valentinе". На сцені Лободу супроводжували танцюристи у костюмах римських легіонерів. Сама ж співачка під час виступу ефектно зіграла на барабанах. Виступ української конкурсантки посів 12 місце.

  • 2010 рік: Alyosha в Осло

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2010 рік: Alyosha в Осло

    На "Євробаченні" в Осло Україну представляла співачка Alyosha з піснею "Sweet People", що присвячена екологічним проблемам. Промо-кліп частково знімали у Прип'яті, поблизу ЧАЕС. Спершу представником України на "Євробаченні" мав бути Василь Лазарович, однак після приходу до влади президента Віктора Януковича керівництво Нацтелекомпанії змінилося і відбір проводили заново. Україна посіла 10 місце.

  • 2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі

    2011 року на "Євробаченні" у німецькому Дюссельдорфі Україну представляла Міка Ньютон з піснею "Angel". І тоді український відбір також не минувся без скандалу: глядачі підозрювали фальсифікацію SMS-голосування. Проте конкурентки Джамала та Злата Огнєвіч відмовилися брати участь у переголосуванні. Міка Ньютон посіла 4 місце. Переможцями конкурсу став дует з Азербайджану.

  • 2012 рік: Гайтана в Баку

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2012 рік: Гайтана в Баку

    Співачка Гайтана виступала у Баку від України з піснею "Be My Guest". Конкурс в Азербайджані став поки найдорожчим за рівнем витрат за всю історію "Євробачення". На сцені Гайтану супроводжували танцюристи у кольорових костюмах, сама співачка з’явилась у білій сукні із віночком на голові. У фіналі пісня із запальними ритмами посіла 15 місце.

  • 2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме

    Після перемоги у Баку шведської конкурсантки Loreen з піснею "Euphoria", "Євробачення-2013" проходило у шведському Мальме. Україну представляла Злата Огнєвіч з композицією "Gravity". За задумом, на сцену співачку виносив велетень, Огнєвіч співала, стоячи на камені, у супроводі бек-вокалістів. Україна посіла третє місце.

  • 2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені

    2014 року на "Євробаченні" у Копенгагені від України виступала донька легендарного Назарія Яремчука Марія Яремчук з піснею "Tick-Tock". Національний відбір і тоді позначився скандалом навколо SMS-голосування. Проте співачка таки виступила на сцені міжнародного пісенного конкурсу й отримала 6 місце.

  • 2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі

    2015 року Україна не брала участі через складну політичну ситуацію. 2016 року Україна із тріумфом повертається на конкурс у Стокгольмі. Співачка Джамала на сцені, що особливо запам'яталася дивовижними візуальними ефектами, виконала пісню "1944", присвячену трагедії депортації кримських татар. Виступ Джамали приніс Україні вже другу перемогу на конкурсі.

  • 2017 рік: O.Torvald у Києві

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2017 рік: O.Torvald у Києві

    2017 року "Євробачення" повернулося до Києва. Україну представляв гурт O.Torvald з роковою піснею "Time", що присвячувалась необхідності цінувати відведений кожному час. Проте виконавцям вдалося отримати лише 24-те місце. Несподівано для багатьох, на конкурсі переміг учасник від Португалії.

  • 2018 рік: Mélovin у Лісабоні

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2018 рік: Mélovin у Лісабоні

    2018 року на "Євробаченні" у Лісабоні Україну представляв одесит Mélovin, переможець шостого сезону шоу “Х-Фактор”. Співак виконав композицію "Under The Ladder". Виступ співака супроводжували вогняні спецефекти. Проте особливого враження на публіку це не справило - Україна посіла 17 місце, а переможницею стала учасниця від Ізраїлю Нетта (Барзілай) із піснею "Toy".

    Автор: Ірина Бойко


Дивитись відео 03:17

Maruv та інші найгучніші скандали "Євробачення" (25.02.2019)

DW.COM

Гурт Kazka теж відмовився від участі в "Євробаченні-2019"

"Нам не потрібна перемога будь-якою ціною", - йдеться в заяві гурту. Раніше про переговори з гуртом Kazka щодо можливої участі в "Євробаченні-2019" від України повідомила членкиня правління НСТУ Олександра Кольцова. (27.02.2019)  

Гурт Freedom-jazz відмовився від участі в "Євробаченні-2019"

Від участі в "Євробаченні-2019" відмовився гурт Freedom-jazz, який посів друге місце в українському національному відборі. Причини свого рішення у гурті не назвали.  (26.02.2019)  

Зірки українського шоу-бізнесу про відбір на "Євробачення": "це виглядає дико"

Співачка MARUV не поїде на "Євробачення". Що про цей скандал думає перший учасник конкурсу від України Олександр Пономарьов, чоловік і продюсер Руслани Олександр Ксенофонтов та інші представники шоу-бізнесу. (26.02.2019)  

НСТУ: Представник України на "Євробаченні" має виражати погляди суспільства

Наглядова рада НСТУ вважає, що представник України на пісенному конкурсі "Євробачення" має бути виразником поглядів українського суспільства. Рада просить менеджмент НСТУ оприлюднити правила проведення конкурсу. (26.02.2019)  

Коментар: "Євробачення" без MARUV - програли всі, крім Росії?

Те, що відбулося з MARUVпісля перемоги в українському відборі на "Євробачення" буде мати наслідки. Глядачі відчувають себе обдуреними, а у Кремля є новий привід для пропаганди, пише Сергій Руденко. (26.02.2019)  

Maruv не представлятиме Україну на "Євробаченні-2019"

Переможниця відбору на "Євробачння-2019" від України співачка Maruv та Національна суспільна телерадіокомпанія України не змогли домовитися щодо її участі в конкурсі. (25.02.2019)  

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

З 2003 року Україна бере участь у конкурсі "Євробачення". Перемоги і поразки та найяскравіші моменти - у нашій фотогалереї. (27.02.2019)  

Аудіо й відео до теми

Maruv та інші найгучніші скандали "Євробачення" (25.02.2019)  

Також за темою

Ukraine Präsentation zum Eurovision Song Contest 2017

"Євробачення-2017" - інтрига навколо конкурсантки від Росії залишається 14.03.2017

Україна повністю готова до проведення "Євробачення - 2017", заявив виконавчий директор конкурсу Йон Ола Санд у Києві. Проблему з російською конкурсанткою він порадив українській владі владнати самотужки.

Реклама

Докладно

Ханой готовий до другого саміту Дональда Трампа та Кім Чен Ина

Час для Трампа показати результати

Шанси на прорив у питанні денуклеаризації КНДР - високі як ніколи, вважає Міхаель Кніґґе. 

default

Напівасоціація? Як Україна виконує угоду з ЄС

Урядовий звіт вказує на виконання лише близько половини поставлених на 2018 рік завдань. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  