 Уряд угорського прем′єра Орбана отримав широкі повноваження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2020

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Уряд угорського прем'єра Орбана отримав широкі повноваження

Парламент Угорщини, де переважає партія "Фідес" прем'єра Віктора Орбана, надав його уряду широкі повноваження. Тепер уряд може вводити будь-які "надзвичайні заходи" попри закони країни.

Уряд угорського прем'єра Віктора Орбана отримав широкі повноваження

Уряд угорського прем'єра Віктора Орбана отримав широкі повноваження

Парламент Угорщини в понеділок, 30 березня, проголосував за надання уряду прем'єра Віктора Орбана широких повноважень. До цього в країні запровадили "надзвичайний стан" через пандемію нового коронавірусу.

Парламент, в якому домінує націонал-консервативна партія "Фідес" Орбана, прийняв законопроєкт. За нього проголосували 137 депутатів, а проти - 53, ніхто не утримався, повідомляє інформагенція dpa. Завдяки ухваленому законодавству уряд Орбана тепер зможе ввести будь-які "надзвичайні заходи" та відступати від чинних законів.

Крім того, надані уряду Орбана широкі повноваження не мають обмежень у часі, тому навіть коли парламент скасує надзвичайний стан, уряд зможе зберегти свої розширені повноваження, зауважує dpa.

Критика з боку ЄС та ООН

Цей крок викликав занепокоєння всередині Європейського Союзу, який звинувачував Орбана в автократичному правлінні ще до кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.

В Організації Об'єднаних Націй відреагували на законопроєкт ще до його прийняття, заявивши, що "це, здається, надає уряду практично необмежені повноваження керувати за допомогою указі та обходити парламентський контроль без чітко визначеної кінцевої дати".

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