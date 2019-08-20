 Уряд Сінгапуру зобов′язав Facebook виправити допис з fake news | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2019

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Новини

Уряд Сінгапуру зобов'язав Facebook виправити допис з fake news

Соцмережа Facebook виправила допис одного з користувачів на вимогу уряду Сінгапуру. У Facebook сподіваються, що така практика не становить загрозу свободі слова.

Уряд Сінгапуру зобов'язав Facebook виправити допис

Уряд Сінгапуру зобов'язав соціальну мережу Facebook внести корективи до допису одного з користувачів цієї соціальної мережі, у якому, на думку влади країни, міститься неправдива інформація.

DW.COM

Компанія Facebook досягла угоди про виплату Великобританії 500 тисяч фунтів за скандал щодо витоку особистих даних мільйонів користувачів. Соцмережа своєї провини не визнала. (30.10.2019)

Європейський суд постановив, що соцмережам, таким як Facebook, можна наказати видаляти наклепницькі публікації. Це рішення стосується користувачів у всьому світі. Натомість у Facebook розкритикували цей вердикт. (03.10.2019)

Як повідомили у Facebook у суботу, 30 листопада, вони змушені були вдатися до такого кроку після відповідного звернення уряду країни. "Facebook за законом зобов'язаний повідомити вам, що уряд Сінгапуру стверджує, що цей пост містить неправдиву інформацію", - повідомлення такого змісту було додане адміністрацією соцмережі під постом користувача від 23 листопада. При цьому жодні виправлення у сам допис не вносилися. Також це повідомлення відображається лише для деяких користувачів Facebook.

Можливість звернутися до соцмереж з вимогою виправляти дописи користувачів передбачає ухвалений у Сінгапурі раніше закон про боротьбу з фейковими новинами, який нещодавно набув чинності. У Facebook висловили сподівання, що цей закон не впливатиме негативно на свободу слова у Сінгапурі, а його імплементація буде "зваженою і прозорою".

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В обох ситуаціях для введення користувачів в оману створювалася мережа облікових записів. З Facebook та Instagram видалено 652 сторінки. Twitter також заявив про блокування ряду акаунтів.

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