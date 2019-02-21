 Уряд Канади готовий екстрадувати до США фіндиректорку Huawei | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2019

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Новини

Уряд Канади готовий екстрадувати до США фіндиректорку Huawei

Процедуру екстрадиції до США фінансової директорки китайського технологічного концерну Huawei Мен Ваньчжоу вже розпочато, повідомили в мін'юсті Канади.

Мен Ваньчжоу

Мен Ваньчжоу

Міністерство юстиції Канади повідомило про початок процедури екстрадиції до США фінансової директорки китайського технологічного концерну Huawei Мен Ваньчжоу. Про це йдеться в поширеній у п'ятницю, 1 березня, заяві канадського відомства.

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Китайська компанія Huawei порушила режим санкцій проти Ірану, займалась банківським шахрайством і вдавалася до промислового шпигунства, кажуть американські слідчі. (29.01.2019)

Після того, як у Ванкувері була затримана директорка китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу, у КНР затриманий вже другий громадянин Канади. (13.12.2018)

Канадські правоохоронці за запитом США затримали фінансову директорку китайського технологічного гіганта Huawei Мен Ваньчжоу. Підставою для затримання могло стати порушення компанією американських санкцій проти Ірану. (06.12.2018)

Канадський суд відпустив під заставу фінансову директорку китайського технологічного гіганта Huawei Мен Ваньчжоу, затриману у Ванкувері за запитом США. Вона не може залишити місто та має носити електронний браслет. (12.12.2018)

Водночас у мін'юсті Канади наголосили, що початок процедури екстрадиції - це лише перший крок. В якості наступного Верховний суд провінції Британська Колумбія 6 березня повинен розпочати розгляд справи й призначити слухання, йдеться в повідомленні відомства. Остаточне рішення про екстрадицію громадянки КНР до США має ухвалити міністр юстиції Канади, нагадує агенція новин AP.

Мен Ваньчжоу затримали 1 грудня 2018 року в аеропорту Ванкувера в Канаді. 11 грудня її відпустили під заставу. США звинувачують її в порушенні режиму санкцій проти Ірану. Фіндиректорка Huawei надавала недостовірну інформацію американським банкам щодо бізнес-зв'язків китайської компанії з Іраном з 2007 по 2017 роки, запевняють американські слідчі. Американці наполягають на екстрадиції Мен Ваньчжоу до Сполучених Штатів.

Крім того, американські слідчі закидають китайському концерну Huawei викрадення у його американських партнерів даних, які є комерційною таємницею. Раніше Вашингтон неодноразово застерігав інші країни від використання телекомунікаційного обладнання, що постачається Huawei. Цій компанії не раз закидали тісну співпрацю з китайськими спецслужбами.

Натомість у Пекіні всі звинувачення з боку США відкидають і вимагають скасування всіх обмежень щодо Мен Ваньчжоу. Наприкінці січня 2019 року офіційний Пекін запевнив, що й надалі рішуче захищатиме інтереси китайських підприємств за кордоном.

Нинішній скандал з Huawei спалахнув на тлі спроб США та КНР залагодити торговельні суперечки між двома країнами.

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