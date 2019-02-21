Уряд Канади готовий екстрадувати до США фіндиректорку Huawei

Міністерство юстиції Канади повідомило про початок процедури екстрадиції до США фінансової директорки китайського технологічного концерну Huawei Мен Ваньчжоу. Про це йдеться в поширеній у п'ятницю, 1 березня, заяві канадського відомства.

Водночас у мін'юсті Канади наголосили, що початок процедури екстрадиції - це лише перший крок. В якості наступного Верховний суд провінції Британська Колумбія 6 березня повинен розпочати розгляд справи й призначити слухання, йдеться в повідомленні відомства. Остаточне рішення про екстрадицію громадянки КНР до США має ухвалити міністр юстиції Канади, нагадує агенція новин AP.

Мен Ваньчжоу затримали 1 грудня 2018 року в аеропорту Ванкувера в Канаді. 11 грудня її відпустили під заставу. США звинувачують її в порушенні режиму санкцій проти Ірану. Фіндиректорка Huawei надавала недостовірну інформацію американським банкам щодо бізнес-зв'язків китайської компанії з Іраном з 2007 по 2017 роки, запевняють американські слідчі. Американці наполягають на екстрадиції Мен Ваньчжоу до Сполучених Штатів.

Крім того, американські слідчі закидають китайському концерну Huawei викрадення у його американських партнерів даних, які є комерційною таємницею. Раніше Вашингтон неодноразово застерігав інші країни від використання телекомунікаційного обладнання, що постачається Huawei. Цій компанії не раз закидали тісну співпрацю з китайськими спецслужбами.

Натомість у Пекіні всі звинувачення з боку США відкидають і вимагають скасування всіх обмежень щодо Мен Ваньчжоу. Наприкінці січня 2019 року офіційний Пекін запевнив, що й надалі рішуче захищатиме інтереси китайських підприємств за кордоном.

Нинішній скандал з Huawei спалахнув на тлі спроб США та КНР залагодити торговельні суперечки між двома країнами.