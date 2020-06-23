Уряд Баварії запропонує тест на коронавірус усім жителям землі

Міністерка охорони здоров'я Баварії Мелані Гумль (Melanie Huml) оголосила у неділю, 28 червня, про намір уряду цієї федеральної землі уможливити тест на коронавірус для усіх жителів землі.

"Усім жителям землі найближчим часом буде запропоновано пройти тест у відповідного лікаря, навіть якщо симптомів й немає", - заявила Гумль, цитує агенція новин dpa. Усі витрати візьме на себе уряд Баварії, якщо їх не покриє компанія з медичного страхування. Утім, цей тест не буде примусовим, лікарі не зобов'язані пропонувати його.

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Федеральний міністр охорони здоров'я Єнс Шпан (Jens Spahn) стримано відреагував на цю заяву уряду Баварії. "Масштабне тестування має сенс, особливо для швидкого стримування регіональних спалахів. З цією метою декілька тижнів тому ми змінили концепцію тестування на федеральному рівні", - сказав він. За словами глави МОЗ Німеччини, додаткові пропозиції федеральних земель щодо тестування можуть доповнити цю концепцію. "Утім, тест - це завжди лише зріз ситуації у певний момент. Він не повинен створювати фальшиве відчуття безпеки", - переконаний Шпан.

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Експертка з питань охорони здоров'я партії ХДС Карін Мааґ (Karin Maag) скептично поставилася до запланованого тестування усіх жителів Баварії. "Якщо я тільки-но інфікувалася, то тест ще не спрацює. Також відразу після тестування я знатиму результат, але я можу заразитися вже після того, як його пройду", - вказала експертка на недоліки ефективності такого підходу. На її думку, слід продовжувати тестувати "там, де живуть чи працюють люди, яким потрібен спеціальний захист". Мааґ звинуватила уряд Баварії у поспішних діях і недотриманні спільного підходу усіх федеральних земель.

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Нагадаємо, у Німеччині з 9 червня після введення в дію розпорядження міністра охорони здоров'я Єнса Шпана почали більш масове тестування на наявність коронавірусу. Раніше вимагати його проведення з покриттям коштів компаніями медичного страхування могли лише особи з симптомами захворювання. Розпорядження передбачає розширення кола осіб, які можуть вимагати проходженння тесту, акцент при цьому робиться на медичних установах та закладах соціального спрямування: будинках для людей похилого віку, школах та дитячих садках.

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