Урядова делегація Ємену прибула до Швеції для переговорів з хуситами

Урядова делегація Ємену у середу, 5 грудня, прибула до Швеції для мирних переговорів з повстанцями-хуситами щодо врегулювання конфлікту в країні під егідою ООН. Представники повстанців-хуситів прибули у Швецію напередодні, 4 грудня. Переговори розпочнуться 6 грудня, повідомив спеціальний посланник ООН щодо Ємену Мартін Гріффітс.

За даними шведських ЗМІ, переговори відбудуться в замку Йоганнесбург, що в годині їзди від Стокгольма. Очікується, що переговори будуть зосереджені на побудові довіри між двома сторонами, питанні відкриття аеропорту у Сані, знятті облоги південно-західного міста Таїз, що здійснюється хуситами, та деталізації угоди щодо обміну полоненими, передає агенція dpa. Раніше сторони домовились про обмін 1,5-2 тисячі солдатів урядових військ та 1-1,5 тисячі бойовиків повстанців.

В єменському уряді сподіваються на результативність переговорів. "Сподіваємося, що переговори будуть успішними, а хусити - серйознішими цього разу", - сказав один з представників делегації єменського уряду, передає агенція dpa.

Попередні мирні переговори з метою пошуку політичного врегулювання тривалого конфлікту в Ємені провалилися, навіть не розпочавшись. У вересні зустріч між сторонами збройного протистояння не відбулася через те, що делегація повстанців-хуситів не змогла прибути до Женеви.

Нагадаємо, збройне протистояння в Ємені загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції регулярно завдають ударів з повітря по позиціях повстанців-хуситів. Нерідко жертвами цих ударів стають мирні жителі, в тому числі й діти, адже цілями бомбардувань часто стають лікарні, мечеті, житлові квартали, базари та похоронні чи весільні процесії.

Нині ООН називає ситуацію, що склалася в Ємені, однією з найгірших гуманітарних криз у світі. Загалом 22 мільйони людей - три чверті населення - потребують гуманітарної допомоги. Сім мільйонів жителів Ємену постійно недоїдають. Майже три мільйони жінок та дітей страждають від наслідків хронічного недоїдання.