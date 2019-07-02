Урсула фон дер Ляєн - шлях із Берліна до Брюсселя

Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) народилася майже 60 років тому в передмісті Брюсселя. Тепер їй як політику, імовірно, доведеться повернутися до столиці Бельгії та Європейського Союзу. У вівторок, 2 липня, на саміті ЄС кандидатуру міністерки оборони ФРН висунули на посаду голови Єврокомісії.

Представниця Християнсько-демократичного союзу, яку в 2005 році привела у велику політику канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і яку навіть розглядали як наступницю Меркель, може стати першою жінкою на чолі Єврокомісії. Але остаточно це питання через два тижні вирішить Європарламент.

Перші 13 років життя фон дер Ляєн прожила у Брюсселі. Її батько Ернст Альбрехт (Ernst Albrecht), який пізніше став прем'єр-міністром Нижньої Саксонії, тоді обіймав посади спочатку в Європейському об'єднанні вугілля та сталі, а згодом і в Європейському економічному співтоваристві, тобто у структурах, на основі яких пізніше був створений Європейський Союз. Тож фон дер Ляєн, на відміну від багатьох інших берлінських політиків, вільно володіє англійською та французькою мовами, а також упевнено почувається на міжнародній політичній арені.

Родина, медицина, оборона

В очолюваних Меркель урядах фон дер Ляєн обіймала різні міністерські посади. Із 2005 по 2009 роки мати сімох дітей була міністеркою у справах родини і своїм рішучим підходом до справи надсилала берлінській політичній еліті чіткі сигнали. Наприклад, вона запустила процес виплати грошової допомоги на дітей та вимагала на федеральному рівні посилити фінансування дитячих виховних установ.

Урсула фон дер Ляєн (у центрі) готова до боротьби (2009 рік)

У 2009 році у другому уряді Меркель дипломована лікарка фон дер Ляєн очолила міністерство охорони здоров'я. А через чотири роки, у грудні 2013-го, вона стала міністеркою оборони. Цю посаду їй вдалося зберегти й у 2017 році після складних переговорів щодо формування коаліції між консервативним блоком ХДС/ХСС та соціал-демократами. Жодному з її 17 попередників-чоловіків не вдавалося протриматися у кріслі міністра оборони шість років.

До того, як фон дер Ляєн очолила міністерство оборони, її кар'єра розвивалася безпроблемно. Вона завжди була лояльною до Меркель, і канцлерка бачила в ній свою опору як в уряді, так і на партійних з'їздах ХДС.

Перемоги й поразки

У міністерстві оборони фон дер Ляйн зіштовхнулася з багатьма складними завданнями. Бундесверу бракувало сучасного озброєння, професійного планування та кваліфікованих кадрів. Тож міністерка почала вимагати - зокрема через ЗМІ - збільшення витрат на оборону. І їй вдалося змінити курс на скорочення бюджету Бундесверу та домогтися зростання чисельності збройних сил - уперше після возз'єднання Німеччини.

Вона скасувала квоту в 185 тисяч військовослужбовців та добилася того, що оборонна політика стала частиною зовнішньої політики ФРН. Ці зміни відповідали вимогам часу: Бундесвер уже брав участь у боротьбі проти терористичної організації "Ісламська держава".

"Ми вийшли з тої фази, коли на проблеми Бундесверу не звертали уваги", - заявила фон дер Ляєн у травні 2017 року. Вона назвала дві позитивні, на її погляд, зміни: "Ситуація у сфері безпеки змінилася настільки, що Бундесвер зіштовхнувся з багатьма задачами: від операцій у Сирії, Іраку, Малі та місії в Середземному морі до допомоги біженцям та охорони східного кордону. Й одночасно нам вдалося докорінно змінити ситуацію з озброєнням, кадрами та фінансуванням".

Але перебування на чолі міністерства оборони дещо заплямувало її репутацію. Ідеться про окремі кадрові рішення фон дер Ляєн та скандали навколо відомства. Так, реалізація деяких важливих проектів з переозброєння Бундесверу уповільнилася. У середовищі військовослужбовців виявили правоекстремістів, а також факти дідівщини. Міністерка значно більше, ніж її попередники, дистанціювалася від своїх підлеглих та багато в чому втратила їхню довіру.

До цього додалися й інші помилки фон дер Ляєн, як-от незаплановані величезні витрати на ремонт навчального вітрильника німецьких ВМС Gorch Fock або укладання однією з довірених осіб міністерки дуже дорогих контрактів на консалтингові послуги. Зараз цю "консалтингову аферу" вивчає комітет з розслідувань Бундестагу, а у грудні фон дер Ляєн має свідчити у цій справі.

Скандальний вітрильник Gorch Fock на ремонті

Переваги фон дер Ляєн

Репутація фон дер Ляєн зазнала численних ударів. Та незважаючи на все це у неї є чимало переваг, щоб посісти посаду голови Єврокомісії. Крім знання мов та внутрішньополітичної кухні Євросоюзу, вона успішно брала участь у створенні Європейського оборонного союзу.

"Європейська армія як довготермінова мета та НАТО - це не протилежності, а дві сторони однієї медалі. Важливо, щоб європейці стали міцною опорою НАТО не лише для того, щоби зберегти довіру до Альянсу, але й для того, щоб голос Європи звучав упевнено", - наголошувала фон дер Ляєн. Коли ж президент США Дональд Трамп вимагав від Німеччини та Європи більших витрат на оборону, вона назвала цю вимогу справедливою.

У 2016 році фон дер Ляєн активно виступала за місію НАТО в Егейському морі біля грецького та турецького узбережжя, яка би підтримала європейське прикордонне агентство Frontex у боротьбі з перевізниками, що морем доставляють до Європи нелегальних мігрантів.

Урсула фон дер Ляєн, яку вже розглядали як наступницю канцлерки Меркель, не боїться обійняти високу політичну посаду. У 2010 році після раптової відставки федерального президента Крістіана Вульффа (Christian Wulff), коли ХДС мав швидко назвати людину, яка може посісти цю посаду, звучало і її ім'я. Тепер її кар'єра, можливо, розвернеться у напрямку Брюсселя.