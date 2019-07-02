Урсула фон дер Ляєн - шлях із Берліна до Брюсселя

Міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн може стати головою Єврокомісії. Як вона проявила себе на політичній сцені в Берліні?
Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) народилася майже 60 років тому в передмісті Брюсселя. Тепер їй як політику, імовірно, доведеться повернутися до столиці Бельгії та Європейського Союзу. У вівторок, 2 липня, на саміті ЄС кандидатуру міністерки оборони ФРН висунули на посаду голови Єврокомісії.
Представниця Християнсько-демократичного союзу, яку в 2005 році привела у велику політику канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і яку навіть розглядали як наступницю Меркель, може стати першою жінкою на чолі Єврокомісії. Але остаточно це питання через два тижні вирішить Європарламент.
Перші 13 років життя фон дер Ляєн прожила у Брюсселі. Її батько Ернст Альбрехт (Ernst Albrecht), який пізніше став прем'єр-міністром Нижньої Саксонії, тоді обіймав посади спочатку в Європейському об'єднанні вугілля та сталі, а згодом і в Європейському економічному співтоваристві, тобто у структурах, на основі яких пізніше був створений Європейський Союз. Тож фон дер Ляєн, на відміну від багатьох інших берлінських політиків, вільно володіє англійською та французькою мовами, а також упевнено почувається на міжнародній політичній арені.
Родина, медицина, оборона
В очолюваних Меркель урядах фон дер Ляєн обіймала різні міністерські посади. Із 2005 по 2009 роки мати сімох дітей була міністеркою у справах родини і своїм рішучим підходом до справи надсилала берлінській політичній еліті чіткі сигнали. Наприклад, вона запустила процес виплати грошової допомоги на дітей та вимагала на федеральному рівні посилити фінансування дитячих виховних установ.
У 2009 році у другому уряді Меркель дипломована лікарка фон дер Ляєн очолила міністерство охорони здоров'я. А через чотири роки, у грудні 2013-го, вона стала міністеркою оборони. Цю посаду їй вдалося зберегти й у 2017 році після складних переговорів щодо формування коаліції між консервативним блоком ХДС/ХСС та соціал-демократами. Жодному з її 17 попередників-чоловіків не вдавалося протриматися у кріслі міністра оборони шість років.
До того, як фон дер Ляєн очолила міністерство оборони, її кар'єра розвивалася безпроблемно. Вона завжди була лояльною до Меркель, і канцлерка бачила в ній свою опору як в уряді, так і на партійних з'їздах ХДС.
Перемоги й поразки
У міністерстві оборони фон дер Ляйн зіштовхнулася з багатьма складними завданнями. Бундесверу бракувало сучасного озброєння, професійного планування та кваліфікованих кадрів. Тож міністерка почала вимагати - зокрема через ЗМІ - збільшення витрат на оборону. І їй вдалося змінити курс на скорочення бюджету Бундесверу та домогтися зростання чисельності збройних сил - уперше після возз'єднання Німеччини.
Вона скасувала квоту в 185 тисяч військовослужбовців та добилася того, що оборонна політика стала частиною зовнішньої політики ФРН. Ці зміни відповідали вимогам часу: Бундесвер уже брав участь у боротьбі проти терористичної організації "Ісламська держава".
"Ми вийшли з тої фази, коли на проблеми Бундесверу не звертали уваги", - заявила фон дер Ляєн у травні 2017 року. Вона назвала дві позитивні, на її погляд, зміни: "Ситуація у сфері безпеки змінилася настільки, що Бундесвер зіштовхнувся з багатьма задачами: від операцій у Сирії, Іраку, Малі та місії в Середземному морі до допомоги біженцям та охорони східного кордону. Й одночасно нам вдалося докорінно змінити ситуацію з озброєнням, кадрами та фінансуванням".
Але перебування на чолі міністерства оборони дещо заплямувало її репутацію. Ідеться про окремі кадрові рішення фон дер Ляєн та скандали навколо відомства. Так, реалізація деяких важливих проектів з переозброєння Бундесверу уповільнилася. У середовищі військовослужбовців виявили правоекстремістів, а також факти дідівщини. Міністерка значно більше, ніж її попередники, дистанціювалася від своїх підлеглих та багато в чому втратила їхню довіру.
До цього додалися й інші помилки фон дер Ляєн, як-от незаплановані величезні витрати на ремонт навчального вітрильника німецьких ВМС Gorch Fock або укладання однією з довірених осіб міністерки дуже дорогих контрактів на консалтингові послуги. Зараз цю "консалтингову аферу" вивчає комітет з розслідувань Бундестагу, а у грудні фон дер Ляєн має свідчити у цій справі.
Переваги фон дер Ляєн
Репутація фон дер Ляєн зазнала численних ударів. Та незважаючи на все це у неї є чимало переваг, щоб посісти посаду голови Єврокомісії. Крім знання мов та внутрішньополітичної кухні Євросоюзу, вона успішно брала участь у створенні Європейського оборонного союзу.
"Європейська армія як довготермінова мета та НАТО - це не протилежності, а дві сторони однієї медалі. Важливо, щоб європейці стали міцною опорою НАТО не лише для того, щоби зберегти довіру до Альянсу, але й для того, щоб голос Європи звучав упевнено", - наголошувала фон дер Ляєн. Коли ж президент США Дональд Трамп вимагав від Німеччини та Європи більших витрат на оборону, вона назвала цю вимогу справедливою.
У 2016 році фон дер Ляєн активно виступала за місію НАТО в Егейському морі біля грецького та турецького узбережжя, яка би підтримала європейське прикордонне агентство Frontex у боротьбі з перевізниками, що морем доставляють до Європи нелегальних мігрантів.
Урсула фон дер Ляєн, яку вже розглядали як наступницю канцлерки Меркель, не боїться обійняти високу політичну посаду. У 2010 році після раптової відставки федерального президента Крістіана Вульффа (Christian Wulff), коли ХДС мав швидко назвати людину, яка може посісти цю посаду, звучало і її ім'я. Тепер її кар'єра, можливо, розвернеться у напрямку Брюсселя.