Урсула фон дер Ляєн переконувала європарламентарів підтримати її кандидатуру

Номінована на посаду голови Європейської Комісії міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) взяла участь у слуханнях в Європарламенті, намагаючись заручитися підтримкою своєї кандидатури. Відповідаючи у середу, 10 липня, на запитання депутатів, фон дер Ляєн представила головні пункти свого політичного курсу на посаді голови Єврокомісії.

Одним із пріоритетів для фон дер Ляєн є питання захисту клімату. За її словами, зрозуміло, що "СО2 має отримати свою ціну", цитує агенція новин AFP. На думку політикині, найпевніший шлях до цього - розширення торгівлі сертифікатами на шкідливі викиди на сфери транспорту та зведення і експлуатацію будівель. Крім того, вона планує скликати "раду науковців", котра мала б перевірити, чи зможе ЄС досягти поставлених перед собою кліматичних цілей.

Крім того, Урсула фон дер Ляєн наголосила на важливості вирішення проблеми міграції. На її погляд, ЄС має усунути причини міграції та виникнення потоків біженців, а також вести боротьбу з "брутальною системою" нелегального ввезення людей.

Brexit та "позиція сили" щодо Росії

Серед інших важливих тем, котрі згадала Урсула фон дер Ляєн, стали такі питання як вихід Великобританії зі складу ЄС - так званий Brexit - і відносини з ЄС з Росією. Кандидатка на пост голови Єврокомісії висловила переконання, що, якщо Brexit не вдасться відвернути, його слід провести врегулювано, тобто з підписанням угоди. Водночас вона дала зрозуміти, що для неї "величезне значення" має те, щоб запобігти появі прикордонного контролю між Ірландією, котра є членом ЄС, та Північною Ірландією.

Щодо Росії фон дер Ляєн зазначила, що ця країна залишається сусідкою ЄС попри те, що РФ порушила міжнародне право своїми діями стосовно України. Тож ЄС варто шукати з Росією діалогу, однак такий діалог має проводитися лише "з позиції сили". "Кремль слабкості не прощає", - застерегла політикиня.

У Європарламенті фон дер Ляєн переконала не всіх

Шестигодинні слухання в Європарламенті не змогли переконати кілька фракцій голосувати за фон дер Ляєн. Критично до неї й далі налаштовані соціал-демократи та Зелені. Особливо сильно її критикували в таборі соціал-демократів, котрі утворили в Європарламенті другу за кількість мандатів фракцію. Голова делегації німецьких соціал-демократів Єнс Ґаєр (Jens Geier) заявив, що не збирається голосувати за фон дер Ляєн, оскільки вона не була провідною кандидаткою від Європейської народної партії, і він сьогодні не почув нічого, що змусило б його змінити свою позицію.

Речниця фракції Зелених розкритикувала Урсулу фон дер Ляєн за те, що та не надала "недвозначних відповідей" щодо таких питань як торговельні договори, сільське господарство, оподаткування та зміни клімату.

Утім, представники лібералів повідомили, що фон дер Ляєн "залишила позитивне враження" під час слухань.

Нагадаємо, 2 липня лідери країн ЄС на саміті в Брюсселі висунули кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії. Того дня вони погодили погодили пакет кандидатур на ключові посади в ЄС. Однак її призначення на цю посаду мають схвалити члени Європарламенту, а серед депутатів висунення кандидатури фон дер Ляєн викликало хвилю критики, зокрема через порушення принципу обрання на посаду голови Єврокомісії провідного кандидата від партії на виборах. Нагадаємо, провідним кандидатом від Європейської народної партії був Манфред Вебер (Manfred Weber).