Ураган "Флоренс": є жертви та значні руйнування

Станом на ранок суботи, 15 вересня, повідомляється про щонайменше чотирьох загиблих унаслідок буревію "Флоренс", що досягнув штатів Північна та Південна Кароліна у США. Серед жертв стихійного лиха - мати з малою дитиною, передає агенція новин dpa.

Потужний вітер також призвів до значних руйнувань. Тим часом у розташованому в Маямі Національному центрі США з попередження ураганів повідомили про ослаблення сили вітру. "Флоренс", котрому раніше присвоїли четверту з п'яти категорій потужності ураганів за шкалою Саффіра-Сімпсона, тепер класифікують за першою категорією, визнавши його як тропічний шторм.

Попри це, метеорологи застерігають, що буревій і досі становить серйозну небезпеку. У обох штатах, що потерпають від стихійного лиха, спостерігаються рекордні обсяги опадів, зазначає агенція новин AP.

Місцева влада проводить евакуацію населення з розташованих поблизу узбережжя міст та поселень. Вода з океану підтопила окремі ділянки прибережних ліній. Крім того, тисячі домогосподарств досі залишаються знеструмленими.

Нагадаємо, що загалом близько 10 мільйонів людей проживають у районах, які, як очікується, зачепить буревієм "Флоренс".