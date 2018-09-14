Ураган "Флоренс": є жертви та значні руйнування

Буревій "Флоренс" досяг східного узбережжя США, накривши штати Північна та Південна Кароліна, де призвів до щонайменше чотирьох жертв. Тим часом сила вітру ослабла, тож "Флоренс" класифікують вже як тропічний шторм.
Станом на ранок суботи, 15 вересня, повідомляється про щонайменше чотирьох загиблих унаслідок буревію "Флоренс", що досягнув штатів Північна та Південна Кароліна у США. Серед жертв стихійного лиха - мати з малою дитиною, передає агенція новин dpa.
Потужний вітер також призвів до значних руйнувань. Тим часом у розташованому в Маямі Національному центрі США з попередження ураганів повідомили про ослаблення сили вітру. "Флоренс", котрому раніше присвоїли четверту з п'яти категорій потужності ураганів за шкалою Саффіра-Сімпсона, тепер класифікують за першою категорією, визнавши його як тропічний шторм.
Попри це, метеорологи застерігають, що буревій і досі становить серйозну небезпеку. У обох штатах, що потерпають від стихійного лиха, спостерігаються рекордні обсяги опадів, зазначає агенція новин AP.
Місцева влада проводить евакуацію населення з розташованих поблизу узбережжя міст та поселень. Вода з океану підтопила окремі ділянки прибережних ліній. Крім того, тисячі домогосподарств досі залишаються знеструмленими.
Нагадаємо, що загалом близько 10 мільйонів людей проживають у районах, які, як очікується, зачепить буревієм "Флоренс".