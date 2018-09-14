Ураган "Флоренс" досяг узбережжя Північної Кароліни

Ураган "Флоренс" у пятницю, 14 вересня, наблизився до східного узбережжя США. Наслідком сильного вітру стало підтоплення прибережних вулиць у штаті Північна Кароліна, інформує агенція AP. Десятки тисяч господарств залишилися без струму.

Водночас сила вітрів буревію з наближенням до узбережжя США значно спала. За п'ятибальною шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона, котра вимірює збитки від буревіїв, "Флоренс" присвоїли першу категорію. Нагадаємо, що від початку ураган класифікували за четвертою, а пізніше за другою категорією.

Наразі інтенсивність вітрів урагану знизилася до 135 кілометрів на годину. Розташований у Маямі Національний ураганний центр (NHC) застеріг, що незважаючи на знижену категорію буревію, він все ще являє серйозну небезпеку. Аналітики центру прогнозують грози, шторми, сильні поривчасті вітри та можливість паводків.

Нагадаємо, що загалом близько 10 мільйонів людей проживають у районах, які, як очікується, зачепить буревієм "Флоренс". Влада американських штатів Північна і Південна Кароліна розпорядилася евакуювати понад мільйон людей, котрі проживають на узбережжях цих штатів та Вірджинії.

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