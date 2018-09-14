 Ураган ″Флоренс″ досяг узбережжя Північної Кароліни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Ураган "Флоренс" досяг узбережжя Північної Кароліни

Внаслідок буревію прибережні вулиці штату вже підтопило океанською водою. Десятки тисяч господарств знеструмлені.

Шторм внаслідок наближення урагану Флоренс

Шторм внаслідок наближення урагану "Флоренс"

Ураган "Флоренс" у пятницю, 14 вересня, наблизився до східного узбережжя США. Наслідком сильного вітру стало підтоплення прибережних вулиць у штаті Північна Кароліна, інформує агенція AP. Десятки тисяч господарств залишилися без струму.

DW.COM

Буревію, що насувається на східне узбережжя США, знизили категорію. У зоні, якій ураган потенційно загрожує, проживає 10 мільйонів людей. (13.09.2018)

На східне узбережжя США насувається потужний ураган "Флоренс". У Південній Кароліні планується масова евакуація мешканців. (11.09.2018)

Водночас сила вітрів буревію з наближенням до узбережжя США значно спала. За п'ятибальною шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона, котра вимірює збитки від буревіїв, "Флоренс" присвоїли першу категорію. Нагадаємо, що від початку ураган класифікували за четвертою, а пізніше за другою категорією. 

Наразі інтенсивність вітрів урагану знизилася до 135 кілометрів на годину. Розташований у Маямі Національний ураганний центр (NHC) застеріг, що незважаючи на знижену категорію буревію, він все ще являє серйозну небезпеку. Аналітики центру прогнозують грози, шторми, сильні поривчасті вітри та можливість паводків.

Нагадаємо, що загалом близько 10 мільйонів людей проживають у районах, які, як очікується, зачепить буревієм "Флоренс". Влада американських штатів Північна і Південна Кароліна розпорядилася евакуювати понад мільйон людей, котрі проживають на узбережжях цих штатів та Вірджинії.

  • ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Потужний ураган "Фрідеріке" обрушився на Європу у четвер, 18 січня. За останніми даними, стихія забрала життя щонайменше восьми людей у Німеччині. Двоє загинули у Нідерландах, та по одній особі - у Бельгії та Італії.

  • ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Повалені дерева - найнебезпечніші

    Найчастіше причиною нещасних випадків ставали падіння на людей дерев та різних предметів з будинків, а також дорожньо-транспортні пригоди, спричинені негодою. Водій цього автомобіля у місті Мерс у німецькій землі Північний Рейн - Вестфалія внаслідок падіння дерева дістав тяжкі травми.

  • ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Серед жертв стихії - німецький пожежник

    У німецькому місті Бад-Зальцунґен жертвою урагану став 28-річний пожежник. Його вбило повалене вітром дерево у той момент, коли він намагався допомогти жінці, заблокованій іншими деревами у її автомобілі.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Аварії на автошляхах

    Негода спричинила хвилю ДТП на дорогах на заході Німеччині. За даними поліції землі Північний Рейн - Вестфалія, понад 40 осіб були травмовані в аваріях, які трапились через негоду. У ФРН один водій загинув, втративши контроль над автомобілем, а ще один загинув через дерево, яке впало на дорогу.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Максимальний рівень тривоги у Нідерландах

    У Нідерландах оголосили максимальний рівень тривоги. Пориви вітру в епіцентрі "Фрідеріки" досягали швидкості близько 200 кілометрів на годину. Багато вулиць Амстердама (на фото) були закриті для руху через повалені дерева і зламані гілки.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Кельнський собор - доступ обмежено

    У четвер з міркувань безпеки у зв'язку з ураганом "Фрідеріке" для пішоходів був обмежений доступ до знаменитого Кельнського собору. Адміністрація міста попередила містян та туристів про небезпеку падіння каміння згори. Утім, людей на вулицях міста у четвер було дуже небагато.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Майже "звіяні вітром"

    На цій фотографії - перехожі у німецькому місті Кельні, яких ледь не здуває потужним вітром.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Вантажівки та автобуси "лягали" на бік

    Потужний вітер перекинув кілька автобусів та вантажівок у Північному Рейні - Вестфалії. На фотографії - вантажівка, яку перекинуло ураганом недалеко від міста Бонна.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Транспортний колапс

    У Німеччині з 16 години за місцевим часом по всій країні зупинено потяги дальнього сполучення. У низці федеральних земель скасовано також регіональні залізничні пасажирські перевезення.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Далі на шляху урагану - Польща

    "Фрідеріке" рухається на схід Європи і в ніч на п'ятницю досягне території Польщі. Це вже другий шторм, який обрушився на Німеччину в 2018 році. 3 січня в країні вирував ураган "Бурглінд".

    Автор: Максим Сидоржевський


Дивитись відео 01:46
Now live
01:46 хв

Як Німеччина оговтується від урагану "Фрідеріке" (19.01.2018)

DW.COM

Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

Ураган "Фрідеріке" лютує у країнах Європи, забираючи людські життя та завдаючи шкоди транспортній та міській інфраструктурі. (18.01.2018)  

Аудіо й відео до теми

Як Німеччина оговтується від урагану "Фрідеріке" (19.01.2018)  

Також за темою

USA South Carolina vor dem Hurrikan Florence

У Південній Кароліні через ураган евакуюють мільйон людей 11.09.2018

На східне узбережжя США насувається потужний ураган "Флоренс". У Південній Кароліні планується масова евакуація мешканців.

USA, North Carolina, Carolina Beach: Die Ruhe vor dem Sturm

Урагану "Флоренс" знизили категорію 13.09.2018

Буревію, що насувається на східне узбережжя США, знизили категорію. У зоні, якій ураган потенційно загрожує, проживає 10 мільйонів людей.

Hurrikan Nate erreicht die US-Golfküste

Ослаблий буревій "Нейт" досягнув узбережжя США 08.10.2017

Тропічний шторм "Нейт" у США пройшовся над аеродромом, що належить американському Національному центру протидії ураганам.

Реклама

Докладно

Кирило та Варфоломій на зустрічі в Стамбулі 31 серпня 2018

Як РПЦ може відповісти на автокефалію Україні

Андрій Кураєв та інші експерти про шанси автокефальної церкви в Україні на тлі конфлікту Москви та Константинополя. 

Ілон Маск - керманич Tesla Motors (AFP/Getty Images/J. Lampen)

Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа (фотогалерея)

Мільярдер Ілон Маск, відомий як творець Tesla, активно інвестує у цілу низку бізнес-ідей майбутнього.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  