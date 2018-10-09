Ураган-"монстр" досягнув Флориди: США готуються до найгіршого

Потужний буревій "Майкл" вдарив по східному узбережжю штату Флорида. У другій половині дня в середу, 10 жовтня, місцями зафіксована швидкість вітру сягала 250 кілометрів на годину, повідомили в американському Національному центрі протидії ураганам.

На даний момент потужність буревію досягла 4-ої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона. Утім, зафіксована швидкість вітру лише на два кілометри на годину поступається силі урагану найвищої, тобто 5-ої категорії.

Першим руйнівну силу стихії відчуло на собі місто Мексико Біч. Фахівці застерігають від небезпечних штормів із висотою хвилі понад чотири метри. Губернатор Флориди Рік Скотт назвав буревій "найстрашнішим штормом", котрий ця частина штату переживала за останні сто років, та застеріг від "неймовірного руйнування" на узбережжі, інформує агенція новин dpa.

Губернатор також запевнив, що одразу після послаблення сили стихії в потерпілі регіони спрямують близько 1000 рятувальників. Крім того, місцева влада мобілізувала 3500 нацгвардійців для проведення рятувальних робіт. Загалом понад 375 тисяч жителів штату закликали евакуюватися через наближення урагану.

Трамп назвав цей буревій "монстром"

Тим часом президент США Дональд Трамп пообіцяв направити всі доступні федеральні ресурси для підтримки Флориди. На думку Трампа, "Майкл", що спочатку був невеликим штормом, виріс до "монстра". Через ураган Трамп зустрівся у середу в Білому домі з главою Федерального агентства управління в надзвичайних ситуаціях (FEMA) Броком Лонгом та з міністеркою внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсеном.

Ще добу тому ураган "Майкл" мав другу категорію потужності, за вечір досяг третьої, а вже вночі виріс до четвертої.