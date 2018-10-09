Ураган "Майкл", що насувається на Флориду, стає дедалі потужнішим

Потужний ураган "Майкл", котрий наближається до східного узбережжя США, може посилитися ще дужче. Про це в вівторок, 9 жовтня, повідомили в Національному центрі протидії ураганам США. На думку експертів центру, буревій, котрий на сьогоднішній день оцінюється як ураган другої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона, може досягти потужності урагану третьої категорії.

У першій половині дня "Майкл" мав швидкість вітру близько 175 кілометрів на годину, що дещо нижче рівня урагану третьої категорії, передає агенція новин AP. Однак його потужність дедалі зростає. Очікується, що вже 10 жовтня стихія досягне узбережжя американського штату Флорида.

Тим часом в багатьох округах штату вже оголошено режим надзвичайного стану. Повідомляється, що не менше 120 тисяч жителів розташованих на узбережжі поселень отримали вказівку від місцевої влади негайно евакуюватися.

На сьогодні ураган насувається на Флориду зі швидкістю близько 19 кілометрів за годину. Дія потужного вітру відчувається ще за 595 кілометрів від епіцентру буревію.

Президент США Дональд Трамп повідомив у одному з дописів у соціальній мережі Twitter, що від урагану постраджають частини Флориди, а також, найімовірніше, штати Джорджія, Північна та Південна Кароліна.

В іншому твіті мериканський президент наголосив, що ураган "Майкл" є сильнішим, ніж буревій "Флоренс", що в вересні цього року лютував у Північній і Південній Кароліні та призвів до загибелі людей.