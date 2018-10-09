 Ураган ″Майкл″ посилився - у Флориді оголосили надзвичайний стан | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2018

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Новини

Ураган "Майкл" посилився - у Флориді оголосили надзвичайний стан

Ураган "Майкл" досягнув четвертої категорії та наближається до узбережжя Флориди. Президент США Дональд Трамп оголосив у штаті надзвичайний стан.

У Флориді готуються до урагану Майкл

У Флориді готуються до урагану "Майкл"

Ураган "Майкл", що наближається до узбережжя Флориди, досягнув у середу, 10 жовтня, четвертої категорії. Тим часом президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан на всій території штату Флорида.

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Буревій, що лютує в штатах Північна та Південна Кароліна, призвів вже до щонайменше 17 смертей. Багато міст та поселень відрізані від решти світу через спричинені стихією повені. (17.09.2018)

Унаслідок тропічного шторму "Флоренс" у США загинули більше 10 людей. Найбільше постраждав штат Північна Кароліна. Водночас повідомляється про мінімум 25 загиблих унаслідок тайфуну на Філіпінах. (16.09.2018)

Приблизно півмільйону жителів штату наказали або рекомендували евакуюватися зі своїх домівок. "Це ваш останній шанс на евакуацію перед початком погіршення умов у наступні кілька годин", - застеріг губернатор Флориди Рік Скотт. Очікують, що вітер швидкістю до 210 кілометрів на годину може викликати на узбережжі штату хвилі висотою до чотирьох метрів. Також шторм принесе масштабні зливи до штатів Флорида, Алабама, Джорджія, Вірджинія, Південна та Північна Кароліна.

Приблизно 2500 національних гвардійців допомагають проводити евакувацію та готувати населені пункти до прибуття урагану. Ще 4000 гвардійців перебувають у резерві. Викликані ураганом зливи та повені упродовж минулих вихідних уже забрали життя 13 людей у Центральній Америці.

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