Ураган "Майкл" посилився - у Флориді оголосили надзвичайний стан

Ураган "Майкл", що наближається до узбережжя Флориди, досягнув у середу, 10 жовтня, четвертої категорії. Тим часом президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан на всій території штату Флорида.

Приблизно півмільйону жителів штату наказали або рекомендували евакуюватися зі своїх домівок. "Це ваш останній шанс на евакуацію перед початком погіршення умов у наступні кілька годин", - застеріг губернатор Флориди Рік Скотт. Очікують, що вітер швидкістю до 210 кілометрів на годину може викликати на узбережжі штату хвилі висотою до чотирьох метрів. Також шторм принесе масштабні зливи до штатів Флорида, Алабама, Джорджія, Вірджинія, Південна та Північна Кароліна.

Приблизно 2500 національних гвардійців допомагають проводити евакувацію та готувати населені пункти до прибуття урагану. Ще 4000 гвардійців перебувають у резерві. Викликані ураганом зливи та повені упродовж минулих вихідних уже забрали життя 13 людей у Центральній Америці.