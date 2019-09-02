 Ураган ″Доріан″ забрав життя щонайменше п′ятьох осіб на Багамах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2019

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Новини

Ураган "Доріан" забрав життя щонайменше п'ятьох осіб на Багамах

Влада Багамських островів повідомила про загибель щонайменше п'яти осіб унаслідок буревію "Доріан".

Ураган Доріан на Багамських островах

"Доріан" спричинив багато лиха на Багамських островах

На Багамських островах жертвами потужного тропічного буревію "Доріан" стало щонайменше п'ятеро осіб. Про це ввечері понеділка, 2 вересня, повідомив прем'єр-міністр Співдружності Багамських Островів Г'юберт Мінніс. За даними місцевих ЗМІ, серед загиблих був і семирічний хлопчик.

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Ураган "Доріан" посилився до найвищої п'ятої категорії. Він насувається на Багамські острови та США. Його швидкість сягає близько 260 кілометрів за годину. (01.09.2019)

Буревій "Доріан" лютує на Багамських островах. Швидкість вітру місцями досягає майже 300 кілометрів на годину. Тим часом у Флориді, Джорджії та Південній Кароліні влада вирішила евакуювати населення з узбережжя. (02.09.2019)

Швидкість буревію "Доріан", який вирує над Багамами, дещо зменшилася. Однак він все одно достатньо сильний, щоб зривати дахи з будинків і виривати дерева. (02.09.2019)

За словами Мінніса, ще 21 людина з розташованих на півночі архіпелагу островів Абако госпіталізована до медичних закладів, повідомляє інформагенція dpa. П'ятеро з них перебувають у тяжкому стані, додав керівник місцевого уряду.

Так само Мінніс визнав, що багато мешканців Багамських островів потребують негайної допомоги, але відповідні служби зможуть надати її лише після того, як вщухнуть сильні пориви вітру. "Ми переживаємо історичну трагедію", - визнав він.

Буревій помітно підупав на силі

Тим часом сам буревій "Доріан" значно втратив свою потужність. Американські метеорологи присвоїли цьому урагану 3-ю категорію за шкалою Саффіра-Сімпсона. Швидкість вітру урагану досягає 205 кілометрів на годину, повідомили в розташованому в Маямі Національного центру з вивчення й моніторингу ураганів (NHC).

За даними експертів цього центру, у ніч на вівторок, 3 вересня, епіцентр буревію "Доріан" розташовувався на відстані 170 кілометрів від узбережжя Флориди, передає Reuters.

Раніше в цьому штаті оголосили надзвичайний стан та масштабну евакуацію населення, котре проживає в потенційно небезпечних районах на узбережжі.

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  • Евакуація в Техасі - ураган Харві - Х'юстон

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  • Ураган Харві - карта

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Куди прямує шторм

    На карті видно, що ураган, який "прибув" з Мексиканської затоки, найбільше вразив саме штат Техас - місто Х'юстон та його околиці. Пізніше ураган змінив напрямок руху, ослаб та вирушив убік Луїзіани й Міссісіпі, де має остаточно втратити свою руйнівну силу.

  • Шторм Харві в Луїзіані

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Дісталося й Луїзіані

    "Харві", який ослаб до категорії "тропічного шторму", сягнув і Луїзіани. Столиця штату Нью-Орлеан, утім, має свіжий досвід боротьби з негодою. 12 років тому цей штат значно постраждав від сумнозвісного урагану "Катріна".

  • Благодійна допомога - ураган Харві - Сандра Буллок, Леонардо ді Капріо

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Зірки поспішають на допомогу

    Відомі люди США також долучилися до боротьби з наслідками шторму. Зокрема "оскароносці" Сандра Буллок (на фото) та Леонардо ді Капріо виклали чималі суми - надали на допомогу потерпілим по мільйону доларів. Пообіцяли зробити свій внесок також співачка Бейонсе, актор Дуейн "Скеля" Джонсон, а також ді-джей Khaled.

  • Зміна клімату - ураган Харві

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Зміни клімату?

    Президент США Дональд Трамп відомий своєю критикою теорії глобального потепління. Утім, у заяві Світової метеорологічної організації зазначається, що ураган викликаний саме ним. "Зміни клімату означають, що ми матимемо ситуації на кшталт "Харві". Кількість опадів, вірогідно, і далі зростатиме", - заявила речниця організації у складі ООН Клер Налліс.

  • Наслідки катастрофи у США

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Рахунок за шторм - сума з багатьма нулями

    Білий дім прагне виділити шість мільярдів доларів допомоги постраждалим від урагану штатам Техас та Луїзіана. За даними The Washington Post, ця сума стане лише першою частиною допомоги, яку планують виділити у Вашингтоні. Якою стане загальна сума, ще не відомо. Губернатор Техасу заявляв про більше 125 мільярдів доларів США, які знадобляться штату для подолання наслідків катаклізму.

    Автор: Стас Соколов


DW.COM

Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

Ураган "Харві" перетворив американське місто Х'юстоні, штат Техас, на підводний парк - тисячі людей змушені були евакуюватися. У галереї DW - подробиці катаклізму. (01.09.2017)  

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