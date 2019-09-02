Ураган "Доріан" забрав життя щонайменше п'ятьох осіб на Багамах

На Багамських островах жертвами потужного тропічного буревію "Доріан" стало щонайменше п'ятеро осіб. Про це ввечері понеділка, 2 вересня, повідомив прем'єр-міністр Співдружності Багамських Островів Г'юберт Мінніс. За даними місцевих ЗМІ, серед загиблих був і семирічний хлопчик.

За словами Мінніса, ще 21 людина з розташованих на півночі архіпелагу островів Абако госпіталізована до медичних закладів, повідомляє інформагенція dpa. П'ятеро з них перебувають у тяжкому стані, додав керівник місцевого уряду.

Так само Мінніс визнав, що багато мешканців Багамських островів потребують негайної допомоги, але відповідні служби зможуть надати її лише після того, як вщухнуть сильні пориви вітру. "Ми переживаємо історичну трагедію", - визнав він.

Буревій помітно підупав на силі

Тим часом сам буревій "Доріан" значно втратив свою потужність. Американські метеорологи присвоїли цьому урагану 3-ю категорію за шкалою Саффіра-Сімпсона. Швидкість вітру урагану досягає 205 кілометрів на годину, повідомили в розташованому в Маямі Національного центру з вивчення й моніторингу ураганів (NHC).

За даними експертів цього центру, у ніч на вівторок, 3 вересня, епіцентр буревію "Доріан" розташовувався на відстані 170 кілометрів від узбережжя Флориди, передає Reuters.

Раніше в цьому штаті оголосили надзвичайний стан та масштабну евакуацію населення, котре проживає в потенційно небезпечних районах на узбережжі.