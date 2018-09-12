 Урагану ″Флоренс″ знизили категорію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2018

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Новини

Урагану "Флоренс" знизили категорію

Буревію, що насувається на східне узбережжя США, знизили категорію. У зоні, якій ураган потенційно загрожує, проживає 10 мільйонів людей.

Мешканці Північної Кароліни убезпечують свої будинки перед наближенням урагану Флоренс

Мешканці Північної Кароліни убезпечують свої будинки перед наближенням урагану "Флоренс"

Ураган "Флоренс" збільшується в розмірі, водночас сила його вітрів з наближенням до східного узбережжя США, спадає. У четвер, 13 вересня, за п'ятибальною шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона, котра вимірює збитки від буревіїв, "Флоренс" присвоїли другу категорію замість попередньої четвертої.

Розташований у Маямі Національний ураганний центр (NHC) застеріг, що незважаючи на знижену категорію буревію, він все ще являє серйозну небезпеку. Очікується, що ураган досягне Північної Кароліни 14 вересня, повідомляє інформагенція AP.

Рятувальні служби розгортають свою діяльність на південь від Південної та Північної Каролін аж до штату Джорджія, аби протидіяти потенційній небезпеці сильних штормів та паводків.

Загалом близько 10 мільйонів людей проживають у районах, які, як очікується, зачепить буревієм "Флоренс". Нагадаємо, що влада американських штатів Північна і Південна Кароліна розпорядилася евакуювати понад мільйон людей, котрі проживають на узбережжях цих штатів та Вірджинії.

  • ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Потужний ураган "Фрідеріке" обрушився на Європу у четвер, 18 січня. За останніми даними, стихія забрала життя щонайменше восьми людей у Німеччині. Двоє загинули у Нідерландах, та по одній особі - у Бельгії та Італії.

  • ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Повалені дерева - найнебезпечніші

    Найчастіше причиною нещасних випадків ставали падіння на людей дерев та різних предметів з будинків, а також дорожньо-транспортні пригоди, спричинені негодою. Водій цього автомобіля у місті Мерс у німецькій землі Північний Рейн - Вестфалія внаслідок падіння дерева дістав тяжкі травми.

  • ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Серед жертв стихії - німецький пожежник

    У німецькому місті Бад-Зальцунґен жертвою урагану став 28-річний пожежник. Його вбило повалене вітром дерево у той момент, коли він намагався допомогти жінці, заблокованій іншими деревами у її автомобілі.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Аварії на автошляхах

    Негода спричинила хвилю ДТП на дорогах на заході Німеччині. За даними поліції землі Північний Рейн - Вестфалія, понад 40 осіб були травмовані в аваріях, які трапились через негоду. У ФРН один водій загинув, втративши контроль над автомобілем, а ще один загинув через дерево, яке впало на дорогу.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Максимальний рівень тривоги у Нідерландах

    У Нідерландах оголосили максимальний рівень тривоги. Пориви вітру в епіцентрі "Фрідеріки" досягали швидкості близько 200 кілометрів на годину. Багато вулиць Амстердама (на фото) були закриті для руху через повалені дерева і зламані гілки.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Кельнський собор - доступ обмежено

    У четвер з міркувань безпеки у зв'язку з ураганом "Фрідеріке" для пішоходів був обмежений доступ до знаменитого Кельнського собору. Адміністрація міста попередила містян та туристів про небезпеку падіння каміння згори. Утім, людей на вулицях міста у четвер було дуже небагато.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Майже "звіяні вітром"

    На цій фотографії - перехожі у німецькому місті Кельні, яких ледь не здуває потужним вітром.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Вантажівки та автобуси "лягали" на бік

    Потужний вітер перекинув кілька автобусів та вантажівок у Північному Рейні - Вестфалії. На фотографії - вантажівка, яку перекинуло ураганом недалеко від міста Бонна.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Транспортний колапс

    У Німеччині з 16 години за місцевим часом по всій країні зупинено потяги дальнього сполучення. У низці федеральних земель скасовано також регіональні залізничні пасажирські перевезення.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Далі на шляху урагану - Польща

    "Фрідеріке" рухається на схід Європи і в ніч на п'ятницю досягне території Польщі. Це вже другий шторм, який обрушився на Німеччину в 2018 році. 3 січня в країні вирував ураган "Бурглінд".

    Автор: Максим Сидоржевський


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DW.COM

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Як Німеччина оговтується від урагану "Фрідеріке" (19.01.2018)  

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