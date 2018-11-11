УПЦ МП припиняє євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом

Собор єпископів Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) на засіданні у вівторок, 13 листопада, ухвалив рішення про припинення євхаристійного спілкування з Константинополем. "Собор єпископів Української православної церкви вважає, що рішення Священного синоду Константинопольського патріархату від 11 жовтня 2018 року щодо українського церковного питання є недійсними і такими, які не мають жодної канонічної сили. (...) Прийнявши такі антиканонічні рішення, визнавши розкольників у сущому сані, Константинопольський патріархат, згідно з церковними правилами, сам встав на шлях розколу", - йдеться в постанові Собору.

Собор також наголосив, що "процес надання так званого Томосу про автокефалію є штучним, нав'язаним ззовні, не відображає внутрішньої церковної необхідності, не принесе реальної церковної єдності та поглибить розділення і посилить конфлікти серед народу України". Виходячи з цього, УПЦ МП вважає долучення до "цих процесів" неможливим. Крім того, єпископи виступили проти "будь-яких спроб змінити назву Української Православної Церкви". "У разі прийняття відповідних законопроектів Верховною Радою України, Українська Православна Церква буде захищати свої права всіма законними засобами", - йдеться в документі.

На 13 листопада попередньо була запланована зустріч єпископів УПЦ МП з президентом України Петром Порошенком, проте вона не відбулася через суперечку про місце проведення заходу. Єпископи хочуть провести зустріч тільки на церковній території, тоді як президент пропонував провести її в "Українському домі".

Як повідомлялося, на початку листопада представник Вселенського патріархату пояснив, що з канонічної точки зору УПЦ МП більше не існує в Україні.

Нагадаємо, з 9 по 11 жовтня в Стамбулі відбувся Синод Вселенського патріархату. На ньому було підтверджено намір надати українській церкві автокефалію. Також Синод скасував видане в 1686 році в синодальному листі юридичне зобов'язання, яке надало Московському патріарху право висвячувати Київського митрополита. У відповідь Синод Російської православної церкви ухвалив рішення призупинити євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом.