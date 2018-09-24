 УПЦ МП вимагає, щоб екзархи Константинополя покинули Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2018

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Новини

УПЦ МП вимагає, щоб екзархи Константинополя покинули Україну

Московський патріархат вимагає від Вселеньського патріарха "не втручатися у справи української православної церкви і не порушувати її канонічної території".

Московський патріархат вважає присутність константинопольских екзархів втручанням у свої справи

Московський патріархат вважає присутність константинопольских екзархів втручанням у свої справи

Синод Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) на засіданні у вівторок, 25 вересня, закликав, щоб екзархи Константинопольського патріархату в Україні залишили "канонічну територію" УПЦ МП.

В ухвалі ідеться про "занепокоєння призначенням Константинопольським патріархатом "екзархів" до Києва", це призначення в УПЦ МП вважають "грубим втручанням у внутрішні справи Української православної церкви". Синод УПЦ МП ухвалив рішення "закликати патріарха Константинопольського Варфоломія I припинити втручання у внутрішні справи української православної церкви і не порушувати її канонічної території".

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УПЦ МП погрожує можливій помісній православній церкві в Україні невизнанням, а Вселенському патріархатові - припиненням молитовного спілкування. (18.09.2018)

Синод РПЦ вирішив припинити молитовне згадування патріарха Константинопольського Варфоломія за літургією. Також вирішено припинити участь у структурах, у яких головує Константинопольський патріархат. (14.09.2018)

Також було оголошено про те, що єпископат УПЦ МП призупиняє спільне служіння з ієрархами Константинопольського патріархату.

Крім цього, синод закликав Верховну Раду України відмовитися від ухвалення низки законопроектів, які, на думку УПЦ МП, мають на меті "рейдерське захоплення" церкви.

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко розкритикував заяву УПЦ МП. "Заявою проти перебування представників Константинопольського патріарха в Україні Московський патріархат сам провокує міжконфесійну ворожнечу. Жодна церква не може нехтувати думкою більшості православних України, які підтримують надання томосу", - написав Кириленко у Twitter.

Нагадаємо, в рамках підготовки до надання автокефалії православній церкві в Україні Вселенський патріархат призначив своїми екзархами в Києві архієпископа Данила Памфілійського зі США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади. Вони прибули до України 7 вересня.

19 квітня депутати Верховної Ради України підтримали звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію. Цю ідею вже довгий час підтримує керівництво Української православної церкви Київського Патріархату й Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).

Синод Вселенського патріархату в Константинополі уже розпочав процедуру, необхідну для надання автокефалії для нової української церкви. Засідання Синоду, на якому розглядатимуть це питання, перенесено з вересня на жовтень.

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