 Уповноважений уряду ФРН застеріг євреїв від носіння кіпи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2019

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Новини

Уповноважений уряду ФРН застеріг євреїв від носіння кіпи

Євреям Німеччини не варто завжди й всюди носити кіпу, вважає уповноважений уряду ФРН з питань боротьби з антисемітизмом. Його заява вже спричинила шквал критики.

Антисемітизм

Уповноважений уряду ФРН з питань боротьби з антисемітизмом Фелікс Кляйн (Felix Klein) застеріг євреїв Німеччини від повсюдного носіння кіпи. Про це Кляйн заявив у інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, опублікованому в суботу, 25 травня. "Я б не радив євреям ходити у Німеччині завжди й усюди у кіпі. На жаль, я мушу це сказати", - констатував урядовий уповноважений.

Він визнав, що змушений був змінити свою думку щодо вільного й повсюдного носіння цього невід'ємного атрибута юдейського віровизнання. Свої нинішні застереження Кляйн обґрунтував "подальшим послабленням моральних стримуючих факторів та огрубінням у суспільстві", що фатальним чином підживлює антисемітизм.

Небезпека правого екстремізму

На доказ своїх тверджень урядовий уповноважений навів той факт, що 90 відсотків злочинів, скоєних на ґрунті антисемітизму, припадають на носіїв праворадикальної ідеології. Водночас коли йдеться про такі злочини, скоєні мусульманами, то більшість зловмисників - ті, хто вже тривалий час прожив у ФРН. "Багато хто з них дивиться арабські телеканали, де подається негативний образ Ізраїлю та євреїв", - визнав Кляйн.

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Минулого року у світі в антисемітських нападах було вбито 13 євреїв, повідомив уряд Ізраїлю в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Найбільш кривавий напад скоєний в Піттсбургу, де стрілок вбив 11 людей. (27.01.2019)

63 відсотки юдеїв, які мешкають у ЄС, вважають, що рівень антисемітизму в цих країнах значно зріс за останні п'ять років. Третина респондентів заявила, що зазнавала образ чи утисків, передусім в інтернеті й соцмережах. (10.12.2018)

Антисемітизм знову шириться в німецькому суспільстві і стає помітним на вулицях, у шкільних аудиторіях і на шкільних подвір'ях, заявив Франк-Вальтер Штайнмаєр на відкритті юдейсько-християнського тижня братерства. (10.03.2019)

Висунутий політиком Лівої партії український журналіст Руслан Коцаба, найймовірніше, не отримає Аахенську премію миру, вирішило правління премії на тлі звинувачень лауреата в антисемітизмі. (10.05.2019)

Крім того, він наголосив на необхідності проведення додаткового інструктажу поліцейських та держслужбовців щодо реагування на антисемітизм. Кляйн переконаний, що вивчення цієї суспільної проблеми мають інтегрувати в освіту для вчителів та правників.

Раніше Центральна рада євреїв Німеччини неодноразово застерігала від носіння кіпи в країні. Кілька днів тому цей орган так само не рекомендував носити традиційний єврейський головний убор повсюдно у ФРН.

Різка критика

Заяви Кляйна набули вже чимало розголосу. Різкій критиці позицію урядового уповноваженого піддав зокрема відомий у Німеччині публіцист Мішель Фрідман (Michel Friedman). Серед іншого Фрідман вказав на прописане в Конституції ФРН гарантування свободи віросповідання. "Тож видається, що держава просто не спромоглася уможливити це (право. - Ред.) євреїв у їхньому повсякденному житті", - сказав публіцист в інтерв'ю агенції новин dpa.

На думку Фрідмана, такі заяви з боку урядового уповноваження ФРН - просто свідчення провалу правової держави й жалюгідності нинішніх політичних реалій.

Так само критично висловився й міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн (Joachim Herrmann). Він натомість вважає, що "кожен може і повинен носити кіпу, де і коли захоче", оскільки це є частиною гарантованої законом свободи віросповідання.  

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