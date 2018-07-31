Уповноважений уряду ФРН застеріг євреїв від носіння кіпи

Уповноважений уряду ФРН з питань боротьби з антисемітизмом Фелікс Кляйн (Felix Klein) застеріг євреїв Німеччини від повсюдного носіння кіпи. Про це Кляйн заявив у інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, опублікованому в суботу, 25 травня. "Я б не радив євреям ходити у Німеччині завжди й усюди у кіпі. На жаль, я мушу це сказати", - констатував урядовий уповноважений.

Він визнав, що змушений був змінити свою думку щодо вільного й повсюдного носіння цього невід'ємного атрибута юдейського віровизнання. Свої нинішні застереження Кляйн обґрунтував "подальшим послабленням моральних стримуючих факторів та огрубінням у суспільстві", що фатальним чином підживлює антисемітизм.

Небезпека правого екстремізму

На доказ своїх тверджень урядовий уповноважений навів той факт, що 90 відсотків злочинів, скоєних на ґрунті антисемітизму, припадають на носіїв праворадикальної ідеології. Водночас коли йдеться про такі злочини, скоєні мусульманами, то більшість зловмисників - ті, хто вже тривалий час прожив у ФРН. "Багато хто з них дивиться арабські телеканали, де подається негативний образ Ізраїлю та євреїв", - визнав Кляйн.

Крім того, він наголосив на необхідності проведення додаткового інструктажу поліцейських та держслужбовців щодо реагування на антисемітизм. Кляйн переконаний, що вивчення цієї суспільної проблеми мають інтегрувати в освіту для вчителів та правників.

Раніше Центральна рада євреїв Німеччини неодноразово застерігала від носіння кіпи в країні. Кілька днів тому цей орган так само не рекомендував носити традиційний єврейський головний убор повсюдно у ФРН.

Різка критика

Заяви Кляйна набули вже чимало розголосу. Різкій критиці позицію урядового уповноваженого піддав зокрема відомий у Німеччині публіцист Мішель Фрідман (Michel Friedman). Серед іншого Фрідман вказав на прописане в Конституції ФРН гарантування свободи віросповідання. "Тож видається, що держава просто не спромоглася уможливити це (право. - Ред.) євреїв у їхньому повсякденному житті", - сказав публіцист в інтерв'ю агенції новин dpa.

На думку Фрідмана, такі заяви з боку урядового уповноваження ФРН - просто свідчення провалу правової держави й жалюгідності нинішніх політичних реалій.

Так само критично висловився й міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн (Joachim Herrmann). Він натомість вважає, що "кожен може і повинен носити кіпу, де і коли захоче", оскільки це є частиною гарантованої законом свободи віросповідання.