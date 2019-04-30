Уляна Супрун: Ми наполягаємо, що медреформа розпочата і незворотня

За останні три роки команда міністерства охорони здоров’я (МОЗ) запустила наймасштабнішу реформу галузі за всю історію незалежної України. Втім, очільниця відомства Уляна Супрун й досі перебуває в статусі виконувачки обов'язків міністра.

У лютому повноваження Супрун через суд оскаржили депутати від Радикальної партії , а консультант з питань охорони здоров’я Володимира Зеленського Євген Комаровський закидає МОЗ несприйняття критики.

DW поговорила із Уляною Супрун про вплив судових справ на роботу міністерства та майбутнє медичної реформи за нового президента.

Судові позови та статус в уряді

Deutsche Welle: Щодо вашої відповідності посаді міністра було зареєстровано щонайменше чотири позови. На якій стадії вони зараз?

Уляна Супрун: Зараз відкритими залишаються два позови, які об’єднані в один. Суддя, яка відповідальна за ці справи, вже кілька разів переносила засідання: до виборів була на лікарняному, а зараз пішла у відпустку. Побачимо, що буде, коли нарешті почнеться розгляд.

Чи це здається вам навмисним затягуванням?

Так, нашим опонентам дуже вигідно, щоб питання не вирішувалося остаточно, а над нами висіли ці суди, щоб ми почувалися некомфортно і в небезпеці.

Суди зараз накладають якісь обмеження на вашу роботу?

Уляна Супрун під час розгляду у суді справи про відсторонення, лютий 2019 року

Ні.

Але їх самостійно наклав уряд...

Ні, це не обмеження, я так само, як і раніше, не маю права голосу на урядових засіданнях.

Але берете в них участь...

Так, бо представляю міністерство й інтереси пацієнтів. Але в самому уряді я не маю права голосу, так само, як й інші заступники чи виконувачка обов'язків міністра агрополітики. Але насправді, якщо подивитися на рішення уряду, ніколи не було такого, щоб не вистачало для якогось рішення одного чи двох голосів.

Бо уряд Володимира Гройсмана на засіданнях голосує на диво колегіально…

Бо ми вирішуємо питання до засідання уряду і приходимо вже з консолідованим рішенням. І це, я вважаю, правильний спосіб, щоб не мати тисячу п'ятсот правок, як це буває у Верховній Раді.

Дискусія відбувається до того на рівні технічного персоналу. Бо лише в нашому міністерстві є двісті експертів - кожен зі свого напрямку. Вони спілкуються з експертами міністерства фінансів, міністерства економічного розвитку, міністерства соціальної політики. І на цьому експертному рівні фахівці виходять із документом, який потім ми на рівні міністрів розглядаємо і кажемо, погоджуємося чи ні.

Ми розмовляли з вами два роки тому і вже тоді прогнозували всі ті можливі проблеми, які спричинить ваш статус в.о. Як ви зараз вважаєте, це вам нашкодило?

Ні, не нашкодило. Очолити МОЗ мені запропонували влітку 2016-го, коли Рада була на канікулах. А пізніше, коли ми показали, які зміни збираємося робити, то фармацевтичне лобі і майже весь комітет з питань охорони здоров'я не погодилися з тими змінами. Бо ми запропонували не в ручний спосіб роздавати гроші лікарням, а сплачувати за конкретні послуги. А у цей спосіб дуже важко щось красти і надавати своєму куму або другу.

Справа в тому, що там, де відбуваються найбільш некомфортні зміни, там, де йде боротьба з корупцією, - там хочуть показати, що держава неефективно працює. Звідти й росте ідея failed state (неспроможної держави. - Ред.), яку поширює Росія. Мета - щоб був хаос і щоб були запитання.

Чи ви самі бачите, щоб мені щось заважало впроваджувати реформу? Закон про зміни фінансування медицини ухвалений парламентом. 27 з половиною мільйонів людей підписали декларації із сімейним лікарем. Ми зробили одну з наймасштабніших реформ в Україні. І друге - в серпні я буду керівником, який найдовше очолює МОЗ в історії незалежної України, - міністром чи в.о. Як я змогла просидіти три роки і робити свою роботу, це насправді показує, що статус не важливий.

Конструктивна критика та робота з новим президентом

Новообраний президент Володимир Зеленський після свого обрання, як і до нього, критикував медичну реформу. Чи є у Вас з ним контакт зараз?

Коли відбуваються вибори, то дуже часто лунають висловлювання, які, можливо, не віддзеркалюють ті речі, що відбудуться після виборів. Після виборів від команди Зеленського ми почули, що є підтримка реформ, що вони би хотіли подивитися, як вони відбуваються, можливо, дати якісь поради.

Ми готові презентувати зміни, але наполягаємо на тому, що вони вже розпочаті і незворотні. Що другий етап реформи розпочинається цього літа, а третій, останній, щодо зміни фінансування, - від 2020 року.

Йдеться про допис Євгена Комаровського. У ньому він, зокрема, зазначив, що ваша команда не сприймає критику...

Кожному щось може не сподобатись. Ми слухаємо наших лікарів та пацієнтів, пацієнтські організації і реагуємо на все. Вперше в Україні ми не спускали з гори, з Києва, якісь реформи, а домоглися участі всіх сторін. Це були і пацієнтські організації, багато з яких зараз працюють всередині МОЗ, і лікарські асоціації, товариства. Ми прагнули, щоб якнайширше коло лікарів були на рівні експертів МОЗ, щоб ми могли розуміти, які у них є потреби. Ми говоримо і з місцевою владою, щоб було розуміння. Але дуже важливо, щоб критика була конструктивною.

Але тим не менш залишається дуже багато критиків реформи. Як ви пояснюєте цю поляризацію суспільства?

Реформа охорони здоров'я, фінансування, відбулася лише на рівні первинної ланки, де люди задоволені, мають своїх сімейних лікарів, які стали заробляти більше і теж задоволені. Де є нарікання - це там, де ще не відбулися реформи. На рівні спеціалістів поліклінік, діагностичних центрів, у лікарнях. Але й там ми змогли допомогти, щоб було більше ліків. Від наступного року вже у лікарнях, на рівні спеціалізованої медицини запрацюють зміни в фінансуванні, тож я вважаю, що в наступному році побачимо більше задоволених. Але щоб бути відвертою, у нас - дуже стара інфраструктура, мало обладнання в багатьох лікарнях, і цього не можна за один рік чи за два роки змінити. Нам потрібно, щоб були інвестиції в наші лікарні. В держави немає достатньо коштів, щоб перебудувати всі лікарні України, і ми наполягаємо, щоб це робила місцева влада.

Восени пройдуть парламентські вибори, має бути сформований новий уряд. Якщо новообраний президент запропонує вам очолити МОЗ, ви погодитеся?

Залежно від того, хто буде в уряді. Бо якщо в уряді будуть люди, які блокуватимуть зміни, які ми впроваджуємо, то як можна працювати з людьми, які мають протилежні ідеї?

Яка політична сила з тих, що йтимуть у наступний парламент, підтримала б вас як міністра охорони здоров’я?

Мою кандидатуру подали від нинішньої коаліції. Але ми часто говоримо, що багато справ, які стосуються охорони здоров'я, вони - трохи поза політикою, бо люди хворіють незалежно від політичної ситуації, а ми маємо всім допомогти і надати якісні медичні послуги. Ми будемо стежити за тим, що відбуватиметься упродовж наступних шести місяців, і готові співпрацювати із будь-якою конструктивною політичною силою, щоб пояснювати хід реформ і забезпечити галузі необхідне фінансування.

Інтерв'ю провели Катерина Луцька та Ігор Бурдига