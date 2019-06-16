Уламки "Титаніка" відтепер - під захистом Лондона і Вашингтона

Відтепер уламки затонулого понад сто років тому корабля "Титанік" перебувають під особливою охороною Великобританії та США. У вівторок, 21 січня, набула чинності угода між двома країнами, згідно з якою доступ дослідників та туристів до решток корабля, що перебувають у міжнародних водах на дні Атлантичного океану, має бути обмежений. Про це заявила представниця уряду Великобританії Нусрат Гані, яка відповідає за питання морського транспорту.

Уламки повинні бути захищені з відповідною "чуйністю та повагою" до півтори тисячі загиблих під час катастрофи корабля, наголосила Гані. За її словами, дедалі більше занепокоєння викликає те, що відвідувачі місця затоплення корабля забирають з собою артефакти, залишають сміття чи навіть без дозволу встановлюють пам'ятні таблички про загиблих, повідомляє агенція новин AFP.

До цього часу рештки "Титаніка" охоронялися лише конвенцією ЮНЕСКО. Великобританія та США підписали угоду про охорону уламків корабля ще в 2003 році, але Сполучені Штати ратифікували її лише у листопаді минулого року.

Нагадаємо, найбільший та найвишуканіший на той час у світі корабель "Титанік" вирушив з порту британського міста Саутгемптон у напрямку Нью-Йорка 10 квітня 1912 року. Його називали "непотоплюваним", однак через кілька днів плавання судно зіткнулося з айсбергом, унаслідок чого розкололося і затонуло. З понад 2200 пасажирів та членів екіпажу близько півтори тисячі загинули. Уламки корабля були знайдені в 1985 році приблизно в 650 кілометрах від канадського узбережжя.