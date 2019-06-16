 Уламки ″Титаніка″ відтепер - під захистом Лондона і Вашингтона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2020

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Уламки "Титаніка" відтепер - під захистом Лондона і Вашингтона

Через майже 17 років після підписання набула чинності угода між США та Великобританією про особливий захист уламків затонулого понад століття тому "Титаніка". Доступ туристів та дослідників до місця катастрофи обмежать.

Панорамна виставка, присвячена катастрофі Титаніка (архівне фото)

Панорамна виставка, присвячена катастрофі "Титаніка" (архівне фото)

Відтепер уламки затонулого понад сто років тому корабля "Титанік" перебувають під особливою охороною Великобританії та США. У вівторок, 21 січня, набула чинності угода між двома країнами, згідно з якою доступ дослідників та туристів до решток корабля, що перебувають у міжнародних водах на дні Атлантичного океану, має бути обмежений. Про це заявила представниця уряду Великобританії Нусрат Гані, яка відповідає за питання морського транспорту.

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Трагедія "Титаніка" у 1912 році була найвідомішою аварією корабля в історії. У Південній Англії нині померла остання людина, яка пережила цю катастрофу. (01.06.2009)

У ніч на суботу, 14 січня, поблизу західного узбережжя Італії сів на мілину круїзний лайнер "Costa Concordia". Внаслідок аварії загинули щонайменше троє людей, ще п'ятдесят вважаються зниклими безвісти. (14.01.2012)

Уламки повинні бути захищені з відповідною "чуйністю та повагою" до півтори тисячі загиблих під час катастрофи корабля, наголосила Гані. За її словами, дедалі більше занепокоєння викликає те, що відвідувачі місця затоплення корабля забирають з собою артефакти, залишають сміття чи навіть без дозволу встановлюють пам'ятні таблички про загиблих, повідомляє агенція новин AFP.

До цього часу рештки "Титаніка" охоронялися лише конвенцією ЮНЕСКО. Великобританія та США підписали угоду про охорону уламків корабля ще в 2003 році, але Сполучені Штати ратифікували її лише у листопаді минулого року. 

Нагадаємо, найбільший та найвишуканіший на той час у світі корабель "Титанік" вирушив з порту британського міста Саутгемптон у напрямку Нью-Йорка 10 квітня 1912 року. Його називали "непотоплюваним", однак через кілька днів плавання судно зіткнулося з айсбергом, унаслідок чого розкололося і затонуло. З понад 2200 пасажирів та членів екіпажу близько півтори тисячі загинули. Уламки корабля були знайдені в 1985 році приблизно в 650 кілометрах від канадського узбережжя.

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Що написав пасажир "Титаніка" за день до катастрофи? (20.10.2017)

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Що написав пасажир "Титаніка" за день до катастрофи? (20.10.2017)  

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