 ″Укртранснафта″ призупинила транзит нафти до ЄС | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

"Укртранснафта" призупинила транзит нафти до ЄС

До 20 травня європейські нафтотранспортні компанії проводитимуть підготовчі заходи з відновлення транзиту, повідомили в "Укртранснафті".

Russland - Druschba - Öl-Pipeline (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Saverkin)

"Укртранснафта" у п'ятницю, 17 травня, тимчасово призупинила транзит нафти до Європи. Як повідомили у оператора нафтотранспортної системи України, до 20 травня європейські нафтотранспортні компанії проводитимуть підготовчі заходи з відновлення транзиту, пов'язані з прийомом нафти з завищеним вмістом хлорорганіки до власних резервуарних парків. Відповідні повідомлення українська сторона отримала від Угорщини та Словаччини.

"У зв'язку з необхідністю європейської сторони додаткового часу на підготовчу роботу, "Укртранснафта" сьогодні, 17 травня, тимчасово призупинила транзит. Згідно з графіком забезпечення транзиту російської нафти українською територією відбуватиметься у стандартному режимі з 20 травня", - йдеться у повідомленні.

Також 17 травня транзит російської нафти в напрямку України призупинила Білорусь через відсутність резервуарів для "брудної" нафти на українськиї теренах. Відновлення прокачування заплановане в ніч на 20 травня, повідомив концерн "Белнафтохим". Там констатували, що транзит нафти не здійснюється в напрямку Польщі. Віце-прем'єр Білорусі Ігор Ляшенко повідомив, що транзит нафти з РФ до Польщі по одній нитці "Дружби" може відновитися протягом семи днів.

Infografik Karte Die Öl-Pipeline Druschba UK

DW.COM

Поставки кондиційної російської нафти підтвердили в прес-службі компанії "Білнафтохім". За кілька днів чиста нафта має надійти до Мозирського НПЗ, кажуть у компанії. (02.05.2019)

Після того, як угорські фахівці підтвердили готовність приймати нафту, українська "Укртранснафта" почала її прокачування до Європейського Союзу. (11.05.2019)

Нагадаємо, 19 квітня білоруський концерн "Белнафтохим" заявив про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу "Дружба" з Росії. 23 квітня Білорусь призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. Наступного дня нафтопровід "Гомельтранснефть Дружба" зупинив транзит забрудненої російської нафти в Європу після повідомлення оператора польської ділянки "Дружби" PERN про те, що НПЗ в Польщі і Німеччині не можуть приймати і переробляти нафту з такими показниками. 25 квітня "Укртранснафта" вимушено припинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди". У міністерстві енергетики Росії підтвердили факт забруднення російської нафти дихлоретаном - токсичною речовиною, яку застосовують як розчинник жирів та парафінів. Ця речовина має сильну корозійну дію.

Загальний обсяг некондиційної російської нафти з високим вмістом хлорорганіки, який накопичився в трубопроводах Росії, Білорусі, України та Польщі, був оцінений в п'ять мільйонів тон. 11 травня "Укртранснафта" відновила транзит нафти до Європейського Союзу магістральним нафтопроводом.

Також за темою

Druschba - Öl-Pipeline

"Укртранснафта" відновила транзит нафти до Євросоюзу 11.05.2019

Після того, як угорські фахівці підтвердили готовність приймати нафту, українська "Укртранснафта" почала її прокачування до Європейського Союзу.

russland Bryansk - Druschba - Öl-Pipeline

Росія обіцяє відшкодувати збитки за "брудну" нафту в "Дружбі" 16.05.2019

Компенсації через забруднення нафти в магістральному трубопроводі "Дружба" виплачуватиме "Транснефть". В Україні збитки наразі не підрахували.

Weißrussland Mozyr - Druschba - Öl-Pipeline

Україна призупинила транзит російської нафти до Європи 26.04.2019

"Укртранснафта" припинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди", оскільки сировина не відповідає якісним показникам. Прокачування російської нафти припинили також Польща, ФРН та Словаччина.

Реклама

Докладно

Spanien Barcelona 5G (Reuters/R. Marchante)

Порошенко підписав указ про створення 5G-зв'язку в Україні

Український президент пообіцяв, що система мобільного зв'язку п'ятого покоління запрацює в 2020 році.  

Петро Михальчевський був міністром кілька місяців. Йому загрожує багаторічне ув'язнення

Як у Києві судять колишнього очільника МОЗ Криму

Екс-міністра охорони здоров’я анексованого Криму можуть посадити на 15 років за державну зраду.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  