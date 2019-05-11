"Укртранснафта" призупинила транзит нафти до ЄС

"Укртранснафта" у п'ятницю, 17 травня, тимчасово призупинила транзит нафти до Європи. Як повідомили у оператора нафтотранспортної системи України, до 20 травня європейські нафтотранспортні компанії проводитимуть підготовчі заходи з відновлення транзиту, пов'язані з прийомом нафти з завищеним вмістом хлорорганіки до власних резервуарних парків. Відповідні повідомлення українська сторона отримала від Угорщини та Словаччини.

"У зв'язку з необхідністю європейської сторони додаткового часу на підготовчу роботу, "Укртранснафта" сьогодні, 17 травня, тимчасово призупинила транзит. Згідно з графіком забезпечення транзиту російської нафти українською територією відбуватиметься у стандартному режимі з 20 травня", - йдеться у повідомленні.

Також 17 травня транзит російської нафти в напрямку України призупинила Білорусь через відсутність резервуарів для "брудної" нафти на українськиї теренах. Відновлення прокачування заплановане в ніч на 20 травня, повідомив концерн "Белнафтохим". Там констатували, що транзит нафти не здійснюється в напрямку Польщі. Віце-прем'єр Білорусі Ігор Ляшенко повідомив, що транзит нафти з РФ до Польщі по одній нитці "Дружби" може відновитися протягом семи днів.

Нагадаємо, 19 квітня білоруський концерн "Белнафтохим" заявив про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу "Дружба" з Росії. 23 квітня Білорусь призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. Наступного дня нафтопровід "Гомельтранснефть Дружба" зупинив транзит забрудненої російської нафти в Європу після повідомлення оператора польської ділянки "Дружби" PERN про те, що НПЗ в Польщі і Німеччині не можуть приймати і переробляти нафту з такими показниками. 25 квітня "Укртранснафта" вимушено припинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди". У міністерстві енергетики Росії підтвердили факт забруднення російської нафти дихлоретаном - токсичною речовиною, яку застосовують як розчинник жирів та парафінів. Ця речовина має сильну корозійну дію.

Загальний обсяг некондиційної російської нафти з високим вмістом хлорорганіки, який накопичився в трубопроводах Росії, Білорусі, України та Польщі, був оцінений в п'ять мільйонів тон. 11 травня "Укртранснафта" відновила транзит нафти до Європейського Союзу магістральним нафтопроводом.