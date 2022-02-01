"Укртрансгаз"

Газовий хаос в Україні: як хронічні боржники самовільно лізуть у трубу

У Кривому Розі штурмують "облгаз", аби домогтися тепла в оселях. Це лише вершина айсберга проблем. В Україні накопичуються мільярдні борги за газ, за які ніхто не хоче відповідати.