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"Укртрансгаз"

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Укртрансгаз".

Публічне акціонерне товариство "Укртрансгаз" спеціалізується на транспортуванні та зберіганні природного газу. "Укртрансгаз" є оператором газотранспортної системи України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Обшуки у Коболєва: ДБР розслідує законність масштабного відчуження газу

Обшуки у Коболєва: ДБР розслідує законність масштабного відчуження газу 01.02.2022

Посадовців "Нафтогазу" та "Укртрансгазу" підозрюють у протиправному відчуженні 305 мільйонів кубометрів природного газу, що начебто нанесло збитки державі на понад два мільярда гривень.
Коментар FAZ про Північний потік - 2: Києву потрібна безпека

Коментар FAZ про "Північний потік - 2": Києву потрібна безпека 31.10.2019

Росію треба змусити до довгострокових гарантій транзиту газу територією України, наголошує оглядач німецької Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнгард Везер.
Газовий парадокс Гройсмана: спершу приручити, а потім вжарити

Газовий парадокс Гройсмана: спершу приручити, а потім "вжарити" 22.01.2019

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман напередодні новорічних свят обіцяв "вжарити" газорозподільчі компанії, які зловживають монопольним становищем. Це монопольне становище, щоправда, сам уряд і цементує.
Газовий хаос в Україні: як хронічні боржники самовільно лізуть у трубу

Газовий хаос в Україні: як хронічні боржники самовільно лізуть у трубу 14.11.2018

У Кривому Розі штурмують "облгаз", аби домогтися тепла в оселях. Це лише вершина айсберга проблем. В Україні накопичуються мільярдні борги за газ, за які ніхто не хоче відповідати.
В Україні через суперечку з Газпромом обмежують споживання газу

В Україні через суперечку з "Газпромом" обмежують споживання газу 02.03.2018

Через суперечку з "Газпромом" в Україні тимчасово обмежили споживання газу генерувальними компаніями. Навчальним закладам також рекомендували призупинити роботу до 6 березня.
Труба на двох: Нафтогаз пручається через урядові плани щодо української ГТС

Труба на двох: "Нафтогаз" пручається через урядові плани щодо української ГТС 22.02.2018

Уряд України хоче передати газотранспортну систему новому оператору разом із проблемними активами. У "Нафтогазі" переконані: це лише відштовхне від Києва іноземних партнерів та зіграє на руку Москві.
Жертва потоку. Що буде з українською ГТС після Північного потоку-2

Жертва потоку. Що буде з українською ГТС після "Північного потоку-2" 15.02.2018

Початок роботи "Північного потоку-2" завдасть мільярдних збитків українській економіці та зміцнить роль "Газпрому" у Європі. Шансів на блокування будівництва майже немає, кажуть експерти.
Уряд України схвалив передачу активів української ГТС в управління міненерго

Уряд України схвалив передачу активів української ГТС в управління міненерго 14.02.2018

Рішенням українського уряду активи газотранспортної системи України будуть передані від ПАТ "Укртрансгаз" до ПАТ "Магістральні газопроводи України", що буде підзвітне міністерству енергетики та вугільної промисловості.
Блокада реформи Нафтогазу України: повернення старої системи?

Блокада реформи "Нафтогазу України": повернення старої системи? 22.09.2017

Європейські партнери України розчаровані відкатом реформ "Нафтогазу України" та відставкою на знак протесту всіх незалежних членів його правління.

Нафтогаз відсторонив керівника Укртрансгазу за результатами перевірки

"Нафтогаз" відсторонив керівника "Укртрансгазу" за результатами перевірки 17.02.2017

Відсторонення від виконання обов'язків відбулося після виявлення аудиторами низки порушень під час офіційної перевірки рахунків "Укртрансгазу".
Привид порожньої труби: у Києві знову шукають партнера для ГТС

Привид порожньої труби: у Києві знову шукають партнера для ГТС 09.01.2017

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв наполягає на залученні іноземного партнера для управління українською ГТС. DW проаналізувала, для чого він потрібен і які шанси його знайти.
Французька компанія Engie постачатиме газ в Україну

Французька компанія Engie постачатиме газ в Україну 28.10.2016

"Укртрансгаз" та Engie підписали угоди про співпрацю. Французька компанія транспортуватиме природний газ в українські сховища і зберігатиме його там із можливістю продажу.
Україна почала використовувати газ зі сховищ

Україна почала використовувати газ зі сховищ 16.10.2016

Закачування газу у підземні газові сховища припинено. На сьогодні у них зберігається 14,7 мільярдів кубічних метрів блакитного палива.
Мінекономрозвитку призупинило своє правильне рішення щодо Укртрансгазу

Мінекономрозвитку призупинило своє "правильне" рішення щодо "Укртрансгазу" 19.09.2016

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України призупинило дію рішення про переведення "Укртрансгазу" з-під контролю "Нафтогазу" під нагляд відомства. Однією з причин став суспільний резонанс.
ЄБРР вимагає скасування рішення мінекономіки щодо Нафтогазу

ЄБРР вимагає скасування рішення мінекономіки щодо "Нафтогазу" 17.09.2016

Рішення міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо зміни статуту "Нафтогазу України" та передачі його дочки "Укртрансгазу" в управління мінекономіки, необхідно скасувати, вважають у ЄБРР.
ЄБРР занепокоєний інформацією про зміну статуту Нафтогазу

ЄБРР занепокоєний інформацією про зміну статуту "Нафтогазу" 16.09.2016

За словами старшого радника ЄБРР Антона Усова, Україна повинна повністю виконувати свої зобов'язання з корпоративної реструктуризації "Нафтогазу".
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