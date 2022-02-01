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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Укртрансгаз".
Публічне акціонерне товариство "Укртрансгаз" спеціалізується на транспортуванні та зберіганні природного газу. "Укртрансгаз" є оператором газотранспортної системи України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Рішенням українського уряду активи газотранспортної системи України будуть передані від ПАТ "Укртрансгаз" до ПАТ "Магістральні газопроводи України", що буде підзвітне міністерству енергетики та вугільної промисловості.