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Укртатнафта

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Укртатнафта".

Укртатнафта - український нафтопереробна компанія. Укртатнафта вважається одним з найбільших виробників нафтопродуктів в Україні. Компанія володіє найбільшим нафтопереробним заводом України, який розташований у Кременчуці. АТ "Укртатнафта" було створене у 1994 році указами президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Лондонський суд відхилив позов Татнефти до українських бізнесменів

Лондонський суд відхилив позов "Татнефти" до українських бізнесменів 24.02.2021

Високий суд Лондона відхилив позов російської "Татнефти" до українських бізнесменів на майже 300 мільйонів доларів США. "Татнефть" готується оскаржити це рішення.
Як живеться культурним центрам Росії і України на тлі конфлікту

Як живеться культурним центрам Росії і України на тлі конфлікту 27.02.2018

20 років тому Україна та Росія підписали угоду про створення культурних центрів. Кореспонденти DW з'ясували, як працюють ці установи у Києві та Москві на тлі конфлікту.
Російські банки в Україні: по черзі на вихід?

Російські банки в Україні: по черзі на вихід? 23.05.2016

Банк ВТБ задумався про продаж української "доньки". У російських держбанків слабкі перспективи в Україні, але знайти покупців для їхніх активів може бути нелегко, вважають експерти.
Лондонський суд заморозив майно Коломойського та Боголюбова в ЄС

Лондонський суд заморозив майно Коломойського та Боголюбова в ЄС 22.04.2016

Суд у Лондоні заморозив майно українських бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова в Європі у відповідь на позов російської компанії "Татнефть" у справі про поставки нафти в Україну 2009 року.
Експерти скептичні щодо створення в Україні нафтового супермонополіста

Експерти скептичні щодо створення в Україні нафтового супермонополіста 08.07.2015

Ідея прем'єра Яценюка об'єднати в єдину структуру найбільші нафтові компанії може поглибити залежність від олігархів, вважають опитані DW експерти.
Україна має виплатити 112 мільйонів доларів російській Татнафті

Україна має виплатити 112 мільйонів доларів російській "Татнафті" 15.08.2014

Міжнародний арбітраж присудив Україні виплатити російській компанії ВАТ "Татнафта" 112 мільйонів доларів США. Українська сторона має намір оскаржити це рішення.

Гудима: оцінка Антимонопольного комітету ситуації на ринку нафтопродуктів є запізнілою 12.10.2005

Оголошення монополістами компанії „ТНК-Україна“, „ЛіНОС“ та „Укртатнафта” є правильним, але запізнілим, вважає один з керівників парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олесь Гудима.