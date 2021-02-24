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Укртатнафта - український нафтопереробна компанія. Укртатнафта вважається одним з найбільших виробників нафтопродуктів в Україні. Компанія володіє найбільшим нафтопереробним заводом України, який розташований у Кременчуці. АТ "Укртатнафта" було створене у 1994 році указами президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.