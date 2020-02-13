"Укрпошта" та інші поштові оператори припиняють відправлення до Китаю

Через значнескорочення авіарейсів до Китаю на невизначений термін український поштовий оператор "Укрпошта" призупинив приймання усіх видів відправлень до Китаю, починаючи з 11 лютого.

Як зазначили у преcслужбі компанії, цей крок викликаний значними логістичними ускладненнями, пов'язаними зі скасуванням багатьох авіарейсів, що унеможливлює вчасне доправлення посилок у цей регіон. Водночас в "Укрпошті" наголосили, що Всесвітня організація охорони здоров'я через спалах коронавірусу в Китаї наразі не запроваджує жодних заборон для переміщення товарів через кордони та міжнародної торгівлі. Також нині відсутні заборони з боку національної пошти Китаю.

Китайська пошта поки не запроваджувала обмежень на приймання відправлень

"Укрпошта" попередила, що всі відправлення, прийняті до 11 лютого, будуть доставлені, однак загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені. Так само можуть бути збільшені терміни транзиту пошти до України.

Корнавірус зупинив не тільки "Укрпошту"

За даними поштової агенції ООН, припинення авіарейсів, пов'язане зі спалахом коронавірусу, вплинуло на діяльність поштових служб Китаю. На даний час, крім України, про припинення поштових відправлень до КНР оголосили Данія, Грузія, Греція, Румунія, Сербія, Сінгапур та Іспанія.

12 лютого до цих країн долучилася Швейцарія. "На даний час Швейцарська пошта може використовувати лише близько третини потужностей, необхідних для поставок в Китай. Отже, ми більше не приймаємо ніяких листів або посилок, які надсилаються до Китаю", - йдеться в повідомленні швейцарського оператора.

Поштова служба США тим часом заявила, що більше не займатиметься поштовим транзитом до Китаю з інших країн.