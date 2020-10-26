Вибори в Україні: в семи обласних центрах очікується запекла боротьба за крісла

В Україні вперше проходить другий тур виборів мера. Серед 29 міст - Київ та 18 обласних центрів. У семи з них розрив між кандидатами за результатами першого туру був дуже або досить малим.