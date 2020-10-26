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Укроп

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Укроп".

"Українське об'єднання патріотів - УКРОП" була заснована 2015 року. Ця партія позиціонує себе як правоцентристська політична сила. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Місцеві вибори: переможці й переможені

Місцеві вибори: переможці й переможені 26.10.2020

Місцеві вибори ознаменували кінець "зеленої ейфорії" в Україні і продемонстрували дедалі більшу успішність регіональних політичних проєктів. Мери по всій країні цементують владу, отримавши нові ресурси.
Слуга народу: квазіпартія з депутатів-гумористів та тіні Коломойського

"Слуга народу": квазіпартія з депутатів-гумористів та тіні Коломойського 17.06.2020

"Слуга народу" майже рік як при владі, а партійні структури досі не сформовані. Кадрова політика має мало спільного з обіцяним оновленням, фінансування партії залишається непрозорим.

Партійці Коломойського в обгортці Слуги народу

Партійці Коломойського в обгортці "Слуги народу" 24.07.2019

Під прапорами "Слуги народу" до Верховної Ради обралися чимало представників партії "Укроп", яку відкрито підтримує і фінансує олігарх Ігор Коломойський.
Геннадій Корбан повернувся в Україну

Геннадій Корбан повернувся в Україну 13.12.2017

Екс-очільник партії "Укроп" Геннадій Корбан повернувся в Україну, повідомив мер Дніпра Борис Філатов. Політик тривалий час перебував на лікуванні в Ізраїлі.
Нова спроба: Кривий Ріг напередодні виборів мера

Нова спроба: Кривий Ріг напередодні виборів мера 26.03.2016

У неділю, 27 березня, у Кривому Розі відбудуться перевибори міського голови. Які настрої та очікування панують у місті - у матеріалі DW.
Корбана повернули під домашній арешт

Корбана повернули під домашній арешт 15.03.2016

Лідера партії "Укроп" Геннадія Корбана повернуть під домашній арешт після більше двох місяців перебування під вартою.
Суд постановив взяти Геннадія Корбана під варту

Суд постановив взяти Геннадія Корбана під варту 28.12.2015

Дніпровський суд змінив запобіжний захід Геннадію Корбану на тримання під вартою. Адвокатка лідера партії "Укроп" заявила про незконність рішення суду. Де перебуватиме під вартою Корбан, поки невідомо.
Суд призначив Корбану державного адвоката після відмови від своїх захисників

Суд призначив Корбану державного адвоката після відмови від своїх захисників 28.12.2015

Корбан відмовився від послуг своїх адвокатів через "неадекватність сприйняття ними того, що відбувається". Судове засідання тривало майже добу.

Дніпропетровськ: вибір між двома олігархами 17.11.2015

Місцеві перегони в Дніпропетровську засвідчили: українську політику досі не відділено від великого бізнесу.
Опора: у Дніпропетровську переміг Філатов

"Опора": у Дніпропетровську переміг Філатов 16.11.2015

За попередніми результатами, новим мером міста Дніпропетровськ обрано Бориса Філатова. Представник партії "УКРОП" переміг опонента від "Опоблоку" Олександра Вілкула з різницею у 7 відсотків, повідомляє "Опора".
П'ять фактів про другий тур виборів мера в Україні

П'ять фактів про другий тур виборів мера в Україні 15.11.2015

15 листопада в Україні проходить другий тур виборів мерів великих міст. Найголовніші події та цікаві факти про голосування - у матеріалі DW.
Вибори в Україні: в семи обласних центрах очікується запекла боротьба за крісла

Вибори в Україні: в семи обласних центрах очікується запекла боротьба за крісла 15.11.2015

В Україні вперше проходить другий тур виборів мера. Серед 29 міст - Київ та 18 обласних центрів. У семи з них розрив між кандидатами за результатами першого туру був дуже або досить малим.
Київський суд відпустив Корбана під домашній арешт

Київський суд відпустив Корбана під домашній арешт 06.11.2015

У прес-службі партії повідомили, що суд обрав запобіжний захід Геннадієві Корбану у вигляді домашнього арешту.
ГПУ об'єднала кримінальні провадження проти Корбана

ГПУ об'єднала кримінальні провадження проти Корбана 04.11.2015

Генпрокуратура об'єднала кримінальні провадження проти лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана в одне. 5 листопада Печерський суд розглядатиме клопотання про обрання запобіжного заходу для політика.
Порошенко проти Коломойського: гроші, влада, прокурори

Порошенко проти Коломойського: гроші, влада, прокурори 03.11.2015

Арешт Геннадія Корбана оглядачі називають продовженням конфлікту, який спалахнув навесні між президентом і мільярдером Ігорем Коломойським. Правила гри в українській політиці, схоже, не міняються.
Співробітники СБУ ще раз затримали Геннадія Корбана для проведення слідчих дій

Співробітники СБУ ще раз затримали Геннадія Корбана для проведення слідчих дій 03.11.2015

Геннадія Корбана у залі суду затримали співробітники СБУ. Правоохоронці спочатку відпустили Корбана після закінчення 72 годин затримання, як передбачено законодавством, але відразу ж знову затримали.
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