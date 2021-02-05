"Укрнафта"

Екологічна катастрофа: Борислав давно вже не сміється

Колишня "нафтова столиця України" - містечко Борислав на Львівщині - нині занепадає. Чорне золото скінчилося і залишило по собі лише екологічні проблеми. Заклики Борислава про допомогу не чують ні у Львові, ні у Києві.