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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Укрнафта".
Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією України. Штаб-квартира компанії розташована в Києві. 50 відсотків + одна акція "Укрнафти" належать національній акціонерній компанії "Нафтогаз України". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Крейсер "Україна" продадуть, частину підприємств "Укроборонпрому" ліквідують, а борги з заробітної плати виплатять. Про це та інше гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW.