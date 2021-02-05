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"Укрнафта"

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Укрнафта".

Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією України. Штаб-квартира компанії розташована в Києві. 50 відсотків + одна акція "Укрнафти" належать національній акціонерній компанії "Нафтогаз України". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Стокгольмський арбітраж відхилив позов Коломойського проти України

Стокгольмський арбітраж відхилив позов Коломойського проти України 05.02.2021

Багатомільярдний позов Ігоря Коломойського та його партнера проти України до Стокгольмського арбітражу було відхилено після шести років судового розгляду, повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.
Уряд України затвердив низку підприємств, які не можна приватизувати

Уряд України затвердив низку підприємств, які не можна приватизувати 15.01.2020

Кабінет міністрів України затвердив список стратегічних підприємств, які не можна приватизувати. Погоджено відповідний законопроєкт, який має розглянути і погодити Верховна Рада.
Швейцарський суд зобов'язав РФ компенсувати збитки Укрнафті

Швейцарський суд зобов'язав РФ компенсувати збитки "Укрнафті" 18.12.2019

Раніше Міжнародний арбітраж присудив РФ виплатити 44,4 мільйона доларів "Укрнафті" як відшкодування збитків внаслідок анексії Криму. Подану Росією апеляцію відхилив Верховний суд Швейцарії.
Абромавичус про Укроборонпром: погроз не було, поки лише психологічний тиск (відео)

Абромавичус про "Укроборонпром": погроз не було, поки лише психологічний тиск (відео) 18.09.2019

Крейсер "Україна" продадуть, частину підприємств "Укроборонпрому" ліквідують, а борги з заробітної плати виплатять. Про це та інше гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW.

Росія не визнає рішення арбітражу щодо виплати Укрнафті 44,4 мільйона доларів

Росія не визнає рішення арбітражу щодо виплати "Укрнафті" 44,4 мільйона доларів 17.04.2019

У мін'юсті РФ заявили, що російська сторона не брала участі в розгляді позову, і пообіцяли оскаржувати ухвалу арбітражу.
Міжнародний арбітраж присудив Укрнафті компенсацію від Росії

Міжнародний арбітраж присудив "Укрнафті" компенсацію від Росії 17.04.2019

"Укрнафта" звинувачувала Москву в експроприації АЗС в анексованому РФ Криму. Суд зобов'язав Росію виплатити українській компанії понад 44 мільйони доларів та відшкодувати арбітражні витрати.
Мін'юст вважає тиском намір порушити справу проти Петренка і Яценюка

Мін'юст вважає тиском намір порушити справу проти Петренка і Яценюка 30.10.2018

Мін'юст незадоволений судовим рішенням, яке зобов'язує НАБУ порушити справу проти міністра та чиновників відомства, а також екс-прем'єра Яценюка. В антикорупційному бюро поки чекають на документи від суду.
Ігор Коломойський: Вирішення конфлікту на Донбасі - питання ціни

Ігор Коломойський: Вирішення конфлікту на Донбасі - питання ціни 16.05.2018

Як Дніпропетровську область вдалося вберегти від "ДНР" та "ЛНР", як колишні власники бачать історію з "Приватбанком" та чого домагається Петро Порошенко - в інтерв'ю Жанни Нємцової з бізнесменом Ігорем Коломойським.
Коломойський: Порошенко хоче контролювати всі телеканали України

Коломойський: Порошенко хоче контролювати всі телеканали України 16.05.2018

Український підприємець Ігор Коломойський в інтерв'ю DW розповів про бажання президента України Петра Порошенка контролювати всі телеканали в країні, в тому числі канал "1+1".
Екологічна катастрофа: Борислав давно вже не сміється

Екологічна катастрофа: Борислав давно вже не сміється 30.10.2017

Колишня "нафтова столиця України" - містечко Борислав на Львівщині - нині занепадає. Чорне золото скінчилося і залишило по собі лише екологічні проблеми. Заклики Борислава про допомогу не чують ні у Львові, ні у Києві.
Суд у Гаазі розгляне позови українських компаній проти Росії

Суд у Гаазі розгляне позови українських компаній проти Росії 04.07.2017

Постійна палата третейського суду в Гаазі розгляне позови ПАТ "Укрнафта", ТОВ "Стабіл" та десяти інших компаній до Росії. Українські компанії вимагають компенсації за втрату свого майна в Криму.
ГПУ повідомила про арешт високопосадовця злочинної організації Януковича

ГПУ повідомила про арешт "високопосадовця злочинної організації Януковича" 11.06.2016

Колишнього заступника очільника МЕРТ Олександра Сухомлина заарештували за підозрою в участі у схемах Курченка та привласненні майна в особливо великих розмірах, повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
Укрнафта хоче відсудити у Росії збитки за привласнення майна в Криму

"Укрнафта" хоче відсудити у Росії збитки за привласнення майна в Криму 02.05.2016

"Укрнафта" і ще одна українська енергетична компанія "Стабіл" в міжнародному арбітражі в Гаазі вимагають стягнути з Росії компенсацію за привласнення мережі автозаправних станцій.
Порошенко проти Коломойського: гроші, влада, прокурори

Порошенко проти Коломойського: гроші, влада, прокурори 03.11.2015

Арешт Геннадія Корбана оглядачі називають продовженням конфлікту, який спалахнув навесні між президентом і мільярдером Ігорем Коломойським. Правила гри в українській політиці, схоже, не міняються.
Укрнафта виплатила державі 200 мільйонів гривень дивідендів

"Укрнафта" виплатила державі 200 мільйонів гривень дивідендів 01.10.2015

Нафтогазовидобувна компанія виплатила найбільшому своєму акціонеру - Україні - частину дивідендів за минулий рік. На початку наступного року компанія планує більше уваги приділяти видобутку газу.
Новий керівник Укрнафти - між інтересами держави й Коломойського

Новий керівник "Укрнафти" - між інтересами держави й Коломойського 23.07.2015

В компанії "Укрнафта" новий керівник. ЇЇ очолить британський менеджер Марк Роллінз. Чи вдасться йому балансувати між інтересами акціонерів - держави та олігарха Ігоря Коломойського?
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