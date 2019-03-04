 Україні радять змінити тактику проведення антикорупційної реформи | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 06.03.2019

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Україна

Україні радять змінити тактику проведення антикорупційної реформи

Чим більше громадськість та міжнародні донори тиснуть щодо антикорупційних реформ на українські еліти, тим більше останні згуртовуються для протистояння цим реформам. Chatham House радить змінити тактику.

Ukraine Aktivisten protestieren gegen illegale Verfolgung von Anti-Korruptions-Funtionären (picture-alliance/dpa/S. Dolzhenko)

За останні п'ять років Україні вдалося обмежити можливості для корупції, але не вдалося притягнути до відповідальності корумпованих чиновників. Борці з корупцією та міжнародні донори зосередилися на створенні в Україні Вищого антикорупційного суду задля надання результатів діяльності Національного антикорупційного бюро (НАБУ), яке не може провадити розслідування без доведення справи до відповідного фіналу - притягнення до кримінальної відповідальності за корупційні злочини.

Однак Вищий антикорупційний суд сам по собі не вплине на системні причини корупції, йдеться у незалежному аналітичному дослідженні "Чи ефективні антикорупційні реформи в Україні?", підготовленому Лондонським Королівським інститутом міжнародних відносин Chatham House спільно з Антикорупційної ініціативою ЄС в Україні (EUACI).

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У НАБУ закрили справи щодо незаконного збагачення мера Одеси та ще низки чиновників і суддів, виконуючи рішення Конституційного суду України. (06.03.2019)

Статтю про незаконне збагачення в Україні визнано неконституційною. Тепер чиновники зможуть не боятися відповідальності за корупційні дії, а гучні справи проти високопосадовців доведеться закрити, вважають експерти. (28.02.2019)

У документі вказується на те, що українські еліти, найімовірніше, протидіятимуть ефективній роботі антикорупційного суду шляхом саботажу або спробують взяти його під контроль. "Антикорупційний суд потрібен, але він не буде "срібною кулею" для корупціонерів. Думаю, що ми ще побачимо, що хто б не став наступним президентом України, докладатимуться зусилля для зниження спроможності цього суду", - заявив провідний аналітик Chatham House Джон Лаф під час презентації цього дослідження у Києві, у середу, 6 березня.

Тактика розколу еліт

Разом з тим експерти, які здійснювали дослідження зазначають, що Вищий антикорупційний суд може відіграти ключову роль в антикорупційній реформі, якщо зосередиться на притягнені до відповідальності окремих корупціонерів. Однак  для підтримки цього треба змінити тактику боротьби з корупцією. "Наступ на корумповані українські еліти ще більше згуртовує останні. Треба розколоти ці еліти", - пояснив DW один з авторів дослідження Chatham House, старший економіст Центру соціально-економічних досліджень CASE-Україна Володимир Дубровський. Він наводить приклад, як згуртовані корупційні еліти домоглися через Конституційний суд визнання неконституційності положень Кримінального кодексу про незаконне збагачення. "Багато з народних депутатів, які підписали подання до Конституційного суду, голосували за антикорупційну реформу, але побачили ризики для себе, об’єдналися і домоглися свого", - констатує Дубровський.

Володимир Дубровський

Володимир Дубровський

Він пропонує, аби з частиною корупціонерів, які вимушено беруть участь у корупційних оборудках "вищих посадовців", можна було укласти "мирний пакт", який гарантує їм амністію в обмін на підтримку антикорупційних реформ. "Звичайно, ці люди позбудуться своїх годівниць, але залишаться при своїх статках. І це є компроміс, який  дозволив би розблокувати ситуацію і швидкими темпами знищити передумови для корупції", - переконаний Дубровський. При цьому він зауважує, що це не популярне вирішення проблеми, тому запровадити його в Україні буде дуже важко.

Рекомендації на майбутнє

Крім цього, у звіті Chatham House йдеться про те, що демонополізація політики та економіки разом з поступовим обмеженням свободи дій держслужбовців і зростанням підзвітності сприятиме системним змінам у боротьбі з корупцією. Також пріоритетною для України, вважають експерти, є фундаментальна реформа судової влади. Саме вона може суттєво звузити коло можливостей для корупціонерів. Досі у цьому напрямку було докладено недостатньо зусиль. Проблема політичної залежності судової системи має бути вирішена якнайшвидше.

Міжнародним донорам експерти Chatham House порадили висувати правлячій еліті України жорсткі умови щодо надання подальшої фінансової, економічної та оборонної допомоги. Зокрема, вимагати від української влади докорінної перебудови державної фіскальної служби України, поліпшення роботи митної служби, забезпечення прозорості оборонного бюджету,  програми реформування системи управління держпідприємств.

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Антикорупційний суд і його місце в системі боротьби з корупцією в Україні (07.06.2018)

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Антикорупційний суд і його місце в системі боротьби з корупцією в Україні (07.06.2018)  

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Докладно

Ukraine Aktivisten protestieren gegen illegale Verfolgung von Anti-Korruptions-Funtionären (picture-alliance/dpa/S. Dolzhenko)

Україні радять змінити тактику антикорупційної реформи

Чим більше тиску щодо антикорупційних реформ на українські еліти, тим більше останні згуртовуються для протистояння ним. 

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