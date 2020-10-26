Українцям буде важче здобути притулок в Італії

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо під час пресконференції в п'ятницю, 4 жовтня, представив список "безпечних країн". Мігрантів з цих країн вважатимуть такими, що не мають права на захист, і депортують, якщо вони не зможуть надати докази того, що їхні життя дійсно перебувають під загрозою, заявив міністр юстиції Італії Альфредо Бонафеде, повідомляє агенція dpa.

У цьому списку є 13 країн, серед них - Україна, Сербія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Чорногорія, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко і Туніс. За словами Ді Майо, мігранти з цих країн складають третину з тих, хто просить про притулок в Італії.

Ухвалені зміни пришвидшать розгляд заяв про притулок, поданих шукачами з цих країн, "приблизно від двох років до чотирьох місяців", додав Ді Майо. За його словами, ухвалення цього списку "першим кроком", після якого має зрости кількість депортацій шукачів притулку, які отримали відмови.