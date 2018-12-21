 Українські прикордонники продовжили посилені заходи контролю для іноземців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2018

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Новини

Українські прикордонники продовжили посилені заходи контролю для іноземців

Після скасування воєнного стану українські прикордонники продовжують посилений контроль за в'їздом іноземців на територію України, повідомили в Держприкордонслужбі. В центрі уваги - чоловіки з Росії.

Контроль на КПП Гоптівка на українсько-російському кордоні

Контроль на КПП "Гоптівка" на українсько-російському кордоні

Попри скасування воєнного стану в окремих областях України прикордонники продовжать звертати підвищену увагу на росіян, які в'їжджають в Україну, - як чоловіків, так і жінок. "Державна прикордонна служба продовжує здійснювати посилені заходи контролю за в'їздом іноземців на територію України", - повідомив у п'ятницю, 28 грудня, на своїй сторінці в Facebook речник Держприкордонслужби Олег Слободян

За його словами, в центрі уваги прикордонників - громадяни РФ, "повносилі чоловіки, які можуть брати участь в дестабілізаційних антиукраїнських заходах". "Однак прикордонному контролю другої лінії також піддаються і жінки, оскільки і вони можуть працювати за завданнями спецслужб РФ", - зазначив Слободян.

Прикордонники продовжують уточнювати мету візиту росіян в Україну, повідомив раніше Слободян в коментарі виданню "Гордон". Він уточнив, що громадянам РФ, крім закордонного паспорта, можуть знадобитися і інші документи, що підтверджують мету візиту в Україну.

"Підставою для в'їзду в Україну для росіян є закордонний паспорт громадянина РФ. Але з урахуванням загроз, що виходять від Росії, наші прикордонники можуть проводити контроль другої лінії, щоб з'ясовувати всі подробиці і обставини. Тому людині можуть знадобитися і інші документи, що підтверджують мету її візиту", - зазначив представник Держприкордонслужби.

DW.COM

Попри припинення дії воєнного стану обмеження на в'їзд до України чоловіків з російським громадянством триватимуть, повідомили в МВС України. Впродовж дії воєнного стану до України не пустили понад 1600 росіян. (27.12.2018)

Державна прикордонна служба підбила підсумки щодо перетину кордону України громадянами РФ. За останню добу воєнного стану прикордонники завернули близько 90 росіян. (26.12.2018)

Нагадаємо, 30 листопада Державна прикордонна служба України посилила заходи контролю на кордоні і обмежила в'їзд іноземців, насамперед громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60 років. Загалом за час дії воєнного стану не дозволили в'їзд на територію України понад 1600 громадянам РФ.  

26 грудня президент України Петро Порошенко оголосив про припинення дії  воєнного стану, запровадженого після інциденту в районі Керченської протоки, коли Росія захопила кораблі українських ВМС і моряків. Тоді Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності. Верховна Рада підтримала указ Петра Порошенка про запровадження воєнного стану у десяти областях України, розташованих уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів. Термін дії воєнного стану, згідно з указом, сплив 26 грудня о 14:00.

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