 Українські морські піхотинці беруть участь у військових навчаннях у Грузії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2018

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Новини

Українські морські піхотинці беруть участь у військових навчаннях у Грузії

У Грузії стартували командно-штабні навчання для військовослужбовців "Agile Spirit 2018". Цього року до навчань приєднались українські морські піхотинці.

Навчання Agile Spirit у Грузії

Навчання "Agile Spirit" у Грузії (Архівне фото)

Навчання "Agile Spirit 2018", що стартували у Грузії у вівторок, 4 вересня, проводять з метою покращення навичок реагування військових, які співпрацюють у спільних діях сил швидкого реагування НАТО, а також для покращення контактів між військовими з різних держав, повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

Загалом у навчаннях беруть участь військові з 10 країн. Це як члени НАТО, так і країни партнери - Болгарія, Греція, Латвія, Румунія, США, Туреччина, Чехія, Естонія, Грузія та Україна, що представлена на маневрах 36-ю окремою бригадою морської піхоти.

Повідомляється, що цього року у навчаннях використовуватимуть нові формати, зокрема комп'ютерну симуляцію. Маневри "Agile Spirit 2018" триватимуть 10 днів у західній частині Грузії, на військовій базі Сенакі, яка під час російсько-грузинської війни 2008 року зазнала сильних руйнувань. 

Нагадаємо, що напередодні, 3 вересня, на Львівщині стартували багатонаціональні навчання для сухопутних військ "Rapid Trident-2018", до яких залучені українські військові формування країн-членів і країн-партнерів НАТО. Військові відпрацьовуватимуть тактичні та бойові навички протягом двох тижнів - до 15 вересня.

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    Автор: Анастасія Магазова


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