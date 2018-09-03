Українські морські піхотинці беруть участь у військових навчаннях у Грузії

Навчання "Agile Spirit 2018", що стартували у Грузії у вівторок, 4 вересня, проводять з метою покращення навичок реагування військових, які співпрацюють у спільних діях сил швидкого реагування НАТО, а також для покращення контактів між військовими з різних держав, повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

Загалом у навчаннях беруть участь військові з 10 країн. Це як члени НАТО, так і країни партнери - Болгарія, Греція, Латвія, Румунія, США, Туреччина, Чехія, Естонія, Грузія та Україна, що представлена на маневрах 36-ю окремою бригадою морської піхоти.

Повідомляється, що цього року у навчаннях використовуватимуть нові формати, зокрема комп'ютерну симуляцію. Маневри "Agile Spirit 2018" триватимуть 10 днів у західній частині Грузії, на військовій базі Сенакі, яка під час російсько-грузинської війни 2008 року зазнала сильних руйнувань.

Нагадаємо, що напередодні, 3 вересня, на Львівщині стартували багатонаціональні навчання для сухопутних військ "Rapid Trident-2018", до яких залучені українські військові формування країн-членів і країн-партнерів НАТО. Військові відпрацьовуватимуть тактичні та бойові навички протягом двох тижнів - до 15 вересня.